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Номер извещения
ГП817824
Уникальный номер закупки
ТЛ/18-10
Наименование закупки
№ ТЛ/18-10 "Поставка сжиженного газа пропан-бутана для ПЗУ Колпино"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2018 15:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
105005, Г МОСКВА, ПЕР БОЛЬШОЙ ДЕМИДОВСКИЙ, ДОМ 12, ЭТ/КОМН 4/2
Почтовый адрес
105005, г. Москва, Большой демидовский переулок, д.12
Контактный телефон
+7 495 663-12-58
Факс
--
Адрес электронной почты
n.pihidchuk@translom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пихидчук Никита Азиславович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сжиженного газа пропан-бутана для ПЗУ Колпино
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.06.2018 17:00 GMT +301.06.2018 17:0001.06.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817824Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сжиженного газа пропан-бутана для ПЗУ КолпиноМосква
Дата и время вскрытия заявок
01.06.2018 17:0001.06.2018 17:0001.06.2018 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817824Дата и время вскрытия заявок Поставка сжиженного газа пропан-бутана для ПЗУ КолпиноМосква
Подведение итогов не позднее
08.06.2018 16:0008.06.2018 16:0008.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817824Подведение итогов не позднее Поставка сжиженного газа пропан-бутана для ПЗУ КолпиноМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сжиженного газа пропан-бутана для ПЗУ Колпино
Начальная цена
3 486 664,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
См. документацию запроса предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
См. документацию запроса предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСЛОМ
Все закупки и тендеры ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСЛОМ
Адрес местонахождения
105005, Г МОСКВА, ПЕР БОЛЬШОЙ ДЕМИДОВСКИЙ, ДОМ 12, ЭТ/КОМН 4/2
105005, г. Москва, Большой демидовский переулок, д.12
20.11.11.130
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 83000
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