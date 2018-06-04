www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31806531676
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
соисполнение государственного контракта №07/17/321 от 28 июля 2017 года на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и сооружений на них в Сургутском, Нефтеюганском и Нижневартовском районах на 2018-2019 годы в части поставки щебня для Филиала №1 АО «ГК «Северавтодор»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.05.2018 09:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 3466 61-39-38 доб. 233
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
Fil1-oz@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гоменюк Александр Иванович
Место рассмотрения предложений
Нижневартовск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Соисполнение государственного контракта №07/17/321 от 28 июля 2017 года на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и сооружений на них в Сургутском, Нефтеюганском и Нижневартовском районах на 2018-2019 годы в части поставки щебня для Филиала №1 АО «ГК «Северавтодор»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.06.2018 07:00 GMT +304.06.2018 07:0004.06.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806531676Дата и время окончания срока приема заявок Соисполнение государственного контракта №07/17/321 от 28 июля 2017 года на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и сооружений на них в Сургутском, Нефтеюганском и Нижневартовском районах на 2018-2019 годы в части поставки щебня для Филиала №1 АО «ГК «Северавтодор» Нижневартовск
Дата и время вскрытия заявок
04.06.2018 08:0004.06.2018 08:0004.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806531676Дата и время вскрытия заявок Соисполнение государственного контракта №07/17/321 от 28 июля 2017 года на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и сооружений на них в Сургутском, Нефтеюганском и Нижневартовском районах на 2018-2019 годы в части поставки щебня для Филиала №1 АО «ГК «Северавтодор» Нижневартовск
Подведение итогов не позднее
05.06.2018 08:0005.06.2018 08:0005.06.2018 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806531676Подведение итогов не позднее Соисполнение государственного контракта №07/17/321 от 28 июля 2017 года на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и сооружений на них в Сургутском, Нефтеюганском и Нижневартовском районах на 2018-2019 годы в части поставки щебня для Филиала №1 АО «ГК «Северавтодор» Нижневартовск
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
05.06.201805.06.2018 08:0005.06.2018 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806531676Подведение итогов не позднее Соисполнение государственного контракта №07/17/321 от 28 июля 2017 года на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и сооружений на них в Сургутском, Нефтеюганском и Нижневартовском районах на 2018-2019 годы в части поставки щебня для Филиала №1 АО «ГК «Северавтодор» Нижневартовск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Соисполнение государственного контракта №07/17/321 от 28 июля 2017 года на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и сооружений на них в Сургутском, Нефтеюганском и Нижневартовском районах на 2018-2019 годы в части поставки щебня для Филиала №1 АО «ГК «Северавтодор»
Начальная цена
4 991 474,34
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
08.12.12.140
46.73.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2700
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.