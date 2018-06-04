соисполнение государственного контракта №07/17/321 от 28 июля 2017 года на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и сооружений на них в Сургутском, Нефтеюганском и Нижневартовском районах на 2018-2019 годы в части поставки щебня для Филиала №1 АО «ГК «Северавтодор»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31806531676 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки соисполнение государственного контракта №07/17/321 от 28 июля 2017 года на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и сооружений на них в Сургутском, Нефтеюганском и Нижневартовском районах на 2018-2019 годы в части поставки щебня для Филиала №1 АО «ГК «Северавтодор» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР

Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР Юридический адрес 628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5, Почтовый адрес 628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5 Контактный телефон +7 3466 61-39-38 доб. 233 Факс +7 3462 22-51-82 Адрес электронной почты Fil1-oz@severavtodor.ru Ф.И.О. контактного лица Гоменюк Александр Иванович Место рассмотрения предложений Нижневартовск Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ Ключевые слова:

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