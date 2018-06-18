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Номер извещения
ГП817816
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приводной двигатель SIEMENS 1LA5 209-2 для оборудования Атлас Копко
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2018 14:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 434 31-00748
Факс
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Адрес электронной почты
Natalya.Polyakova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Полякова Наталья Петровна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Приводной двигатель SIEMENS 1LA5 209-2 для оборудования Атлас Копко
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.06.2018 09:00 GMT +318.06.2018 09:0018.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817816Дата и время окончания срока приема заявок Приводной двигатель SIEMENS 1LA5 209-2 для оборудования Атлас КопкоЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
18.06.2018 09:0018.06.2018 09:0018.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817816Дата и время вскрытия заявок Приводной двигатель SIEMENS 1LA5 209-2 для оборудования Атлас КопкоЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
31.08.2018 10:0031.08.2018 10:0031.08.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817816Подведение итогов не позднее Приводной двигатель SIEMENS 1LA5 209-2 для оборудования Атлас КопкоЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приводной двигатель SIEMENS 1LA5 209-2 для оборудования Атлас Копко
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО «Уралхиммаш» 620010, Свердловская обл.Екатеринбург, Хибиногорский переулок, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
27.90.40.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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