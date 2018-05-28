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Номер извещения
ГП817814
Уникальный номер закупки
1130
Наименование закупки
Поставка Витражей и перегородок согласно спецификации с доставкой и монтажом на объект Ступино. Срок комплектации 11 рабочих дней. Срок монтажа 20 рабочих. Условие оплаты: : предоплата в размере 70 % от стоимости Товара; оплата в размере 15 % от стоимости Товара после письменного уведомления Покупателя о готовности Товара к отгрузке; оставшиеся 15 % от стоимости Товара оплачиваются в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) согласно выполненного объема работ, при условии получения от Исполнителя исполнительной документации в полном объеме. Доставка и монтаж Ступино.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2018 14:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Почтовый адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Контактный телефон
+7 495 660-91-91 доб. 208
Факс
+7 495 660-91-91
Адрес электронной почты
natalia.anoshkina@mega-stroy.su
Ф.И.О. контактного лица
Аношкина Наталья Генадьевна
Место рассмотрения предложений
Домодедово
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка Витражей и перегородок согласно спецификации с доставкой и монтажом на объект Ступино. Срок комплектации 11 рабочих дней. Срок монтажа 20 рабочих. Условие оплаты: : предоплата в размере 70 % от стоимости Товара; оплата в размере 15 % от стоимости Товара после письменного уведомления Покупателя о готовности Товара к отгрузке; оставшиеся 15 % от стоимости Товара оплачиваются в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) согласно выполненного объема работ, при условии получения от Исполнителя исполнительной документации в полном объеме. Доставка и монтаж Ступино.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.05.2018 12:00 GMT +328.05.2018 12:0028.05.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817814Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Витражей и перегородок согласно спецификации с доставкой и монтажом на объект Ступино. Срок комплектации 11 рабочих дней. Срок монтажа 20 рабочих. Условие оплаты: : предоплата в размере 70 % от стоимости Товара; оплата в размере 15 % от стоимости Товара после письменного уведомления Покупателя о готовности Товара к отгрузке; оставшиеся 15 % от стоимости Товара оплачиваются в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) согласно выполненного объема работ, при условии получения от Исполнителя исполнительной документации в полном объеме. Доставка и монтаж Ступино.Домодедово
Дата и время вскрытия заявок
28.05.2018 12:0028.05.2018 12:0028.05.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817814Дата и время вскрытия заявок Поставка Витражей и перегородок согласно спецификации с доставкой и монтажом на объект Ступино. Срок комплектации 11 рабочих дней. Срок монтажа 20 рабочих. Условие оплаты: : предоплата в размере 70 % от стоимости Товара; оплата в размере 15 % от стоимости Товара после письменного уведомления Покупателя о готовности Товара к отгрузке; оставшиеся 15 % от стоимости Товара оплачиваются в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) согласно выполненного объема работ, при условии получения от Исполнителя исполнительной документации в полном объеме. Доставка и монтаж Ступино.Домодедово
Подведение итогов не позднее
31.05.2018 16:0031.05.2018 16:0031.05.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817814Подведение итогов не позднее Поставка Витражей и перегородок согласно спецификации с доставкой и монтажом на объект Ступино. Срок комплектации 11 рабочих дней. Срок монтажа 20 рабочих. Условие оплаты: : предоплата в размере 70 % от стоимости Товара; оплата в размере 15 % от стоимости Товара после письменного уведомления Покупателя о готовности Товара к отгрузке; оставшиеся 15 % от стоимости Товара оплачиваются в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) согласно выполненного объема работ, при условии получения от Исполнителя исполнительной документации в полном объеме. Доставка и монтаж Ступино.Домодедово
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.05.201831.05.2018 16:0031.05.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817814Подведение итогов не позднее Поставка Витражей и перегородок согласно спецификации с доставкой и монтажом на объект Ступино. Срок комплектации 11 рабочих дней. Срок монтажа 20 рабочих. Условие оплаты: : предоплата в размере 70 % от стоимости Товара; оплата в размере 15 % от стоимости Товара после письменного уведомления Покупателя о готовности Товара к отгрузке; оставшиеся 15 % от стоимости Товара оплачиваются в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) согласно выполненного объема работ, при условии получения от Исполнителя исполнительной документации в полном объеме. Доставка и монтаж Ступино.Домодедово
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Витражей и перегородок согласно спецификации с доставкой и монтажом на объект Ступино. Срок комплектации 11 рабочих дней. Срок монтажа 20 рабочих. Условие оплаты: : предоплата в размере 70 % от стоимости Товара; оплата в размере 15 % от стоимости Товара после письменного уведомления Покупателя о готовности Товара к отгрузке; оставшиеся 15 % от стоимости Товара оплачиваются в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) согласно выполненного объема работ, при условии получения от Исполнителя исполнительной документации в полном объеме. Доставка и монтаж Ступино.
Начальная цена
2 877 334,77
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
по заявке, спецификации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по схемеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Реконструкция
Все закупки и тендеры Реконструкция
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
24
25
32
25.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 11
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