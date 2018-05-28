Поставка Витражей и перегородок согласно спецификации с доставкой и монтажом на объект Ступино. Срок комплектации 11 рабочих дней. Срок монтажа 20 рабочих. Условие оплаты: : предоплата в размере 70 % от стоимости Товара; оплата в размере 15 % от стоимости Товара после письменного уведомления Покупателя о готовности Товара к отгрузке; оставшиеся 15 % от стоимости Товара оплачиваются в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) согласно выполненного объема работ, при условии получения от Исполнителя исполнительной документации в полном объеме. Доставка и монтаж Ступино.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП817814 Уникальный номер закупки 1130 Номер закупки Наименование закупки Поставка Витражей и перегородок согласно спецификации с доставкой и монтажом на объект Ступино. Срок комплектации 11 рабочих дней. Срок монтажа 20 рабочих. Условие оплаты: : предоплата в размере 70 % от стоимости Товара; оплата в размере 15 % от стоимости Товара после письменного уведомления Покупателя о готовности Товара к отгрузке; оставшиеся 15 % от стоимости Товара оплачиваются в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) согласно выполненного объема работ, при условии получения от Исполнителя исполнительной документации в полном объеме. Доставка и монтаж Ступино. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Реконструкция

Все закупки и тендеры Реконструкция Юридический адрес 142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1 Почтовый адрес 142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1 Контактный телефон +7 495 660-91-91 доб. 208 Факс +7 495 660-91-91 Адрес электронной почты natalia.anoshkina@mega-stroy.su Ф.И.О. контактного лица Аношкина Наталья Генадьевна Место рассмотрения предложений Домодедово Закупки и тендеры Московская Область Ключевые слова:

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