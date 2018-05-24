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Номер извещения
ГП817811
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Шрот соевый высокопротеиновый
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2018 13:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
Почтовый адрес
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
Контактный телефон
+7 4722 58-64-00
Факс
+7 4722 58-64-00
Адрес электронной почты
ki.filatov@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филатов Константин Иванович
Место рассмотрения предложений
Строитель
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Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. (с.в.) 51-52% (45-46%). Срок поставки июнь 2018 г., строго по согласованному графику поставки. Ориентировочная потребность 270 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Грузополучатель 1: ООО "Прохоровские комбикорма", Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К. Маркса , 134 Грузополучатель. Грузополучатель 2: ООО "АФ "Благодатенская", Курская обл., Рыльский район, с. Октябрьское.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2018 15:00 GMT +324.05.2018 15:0024.05.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817811Дата и время окончания срока приема заявок Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. (с.в.) 51-52% (45-46%). Срок поставки июнь 2018 г., строго по согласованному графику поставки. Ориентировочная потребность 270 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Грузополучатель 1: ООО "Прохоровские комбикорма", Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К. Маркса , 134 Грузополучатель. Грузополучатель 2: ООО "АФ "Благодатенская", Курская обл., Рыльский район, с. Октябрьское.Строитель
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2018 15:0024.05.2018 15:0024.05.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817811Дата и время вскрытия заявок Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. (с.в.) 51-52% (45-46%). Срок поставки июнь 2018 г., строго по согласованному графику поставки. Ориентировочная потребность 270 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Грузополучатель 1: ООО "Прохоровские комбикорма", Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К. Маркса , 134 Грузополучатель. Грузополучатель 2: ООО "АФ "Благодатенская", Курская обл., Рыльский район, с. Октябрьское.Строитель
Подведение итогов не позднее
20.06.2018 16:0020.06.2018 16:0020.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817811Подведение итогов не позднее Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. (с.в.) 51-52% (45-46%). Срок поставки июнь 2018 г., строго по согласованному графику поставки. Ориентировочная потребность 270 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Грузополучатель 1: ООО "Прохоровские комбикорма", Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К. Маркса , 134 Грузополучатель. Грузополучатель 2: ООО "АФ "Благодатенская", Курская обл., Рыльский район, с. Октябрьское.Строитель
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
20.06.201820.06.2018 16:0020.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817811Подведение итогов не позднее Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. (с.в.) 51-52% (45-46%). Срок поставки июнь 2018 г., строго по согласованному графику поставки. Ориентировочная потребность 270 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Грузополучатель 1: ООО "Прохоровские комбикорма", Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К. Маркса , 134 Грузополучатель. Грузополучатель 2: ООО "АФ "Благодатенская", Курская обл., Рыльский район, с. Октябрьское.Строитель
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. (с.в.) 51-52% (45-46%). Срок поставки июнь 2018 г., строго по согласованному графику поставки. Ориентировочная потребность 270 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Грузополучатель 1: ООО "Прохоровские комбикорма", Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К. Маркса , 134 Грузополучатель. Грузополучатель 2: ООО "АФ "Благодатенская", Курская обл., Рыльский район, с. Октябрьское.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Ориентировочная потребность 270 тонн +/- 20% в опционе покупателя.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
1: ООО "Прохоровские комбикорма", Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К. Маркса , 134 Грузополучатель. Грузополучатель 2: ООО "АФ "Благодатенская", Курская обл., Рыльский район, с. Октябрьское.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТД Агроторг
Все закупки и тендеры ТД Агроторг
Адрес местонахождения
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
01.11.81.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 270
Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. (с.в.) 51-52% (45-46%). Срок поставки июнь-июль 2018 г., строго по согласованному графику поставки. Ориентировочная потребность 400-480 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Грузополучатель: ООО "Брянский бройлер", Брянская обл., Выгоничский район, п. Пильшино.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2018 15:00 GMT +324.05.2018 15:0024.05.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817811Дата и время окончания срока приема заявок Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. (с.в.) 51-52% (45-46%). Срок поставки июнь-июль 2018 г., строго по согласованному графику поставки. Ориентировочная потребность 400-480 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Грузополучатель: ООО "Брянский бройлер", Брянская обл., Выгоничский район, п. Пильшино. Строитель
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2018 15:0024.05.2018 15:0024.05.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817811Дата и время вскрытия заявок Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. (с.в.) 51-52% (45-46%). Срок поставки июнь-июль 2018 г., строго по согласованному графику поставки. Ориентировочная потребность 400-480 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Грузополучатель: ООО "Брянский бройлер", Брянская обл., Выгоничский район, п. Пильшино. Строитель
Подведение итогов не позднее
20.06.2018 16:0020.06.2018 16:0020.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817811Подведение итогов не позднее Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. (с.в.) 51-52% (45-46%). Срок поставки июнь-июль 2018 г., строго по согласованному графику поставки. Ориентировочная потребность 400-480 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Грузополучатель: ООО "Брянский бройлер", Брянская обл., Выгоничский район, п. Пильшино. Строитель
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
20.06.201820.06.2018 16:0020.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817811Подведение итогов не позднее Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. (с.в.) 51-52% (45-46%). Срок поставки июнь-июль 2018 г., строго по согласованному графику поставки. Ориентировочная потребность 400-480 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Грузополучатель: ООО "Брянский бройлер", Брянская обл., Выгоничский район, п. Пильшино. Строитель
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. (с.в.) 51-52% (45-46%). Срок поставки июнь-июль 2018 г., строго по согласованному графику поставки. Ориентировочная потребность 400-480 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Грузополучатель: ООО "Брянский бройлер", Брянская обл., Выгоничский район, п. Пильшино.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Ориентировочная потребность 400-480 тонн +/- 20% в опционе покупателя.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Грузополучатель: ООО "Брянский бройлер", Брянская обл., Выгоничский район, п. Пильшино.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТД Агроторг
Все закупки и тендеры ТД Агроторг
Адрес местонахождения
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
01.11.81.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 400
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