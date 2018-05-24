Лот 1

Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. (с.в.) 51-52% (45-46%). Срок поставки июнь 2018 г., строго по согласованному графику поставки. Ориентировочная потребность 270 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Грузополучатель 1: ООО "Прохоровские комбикорма", Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К. Маркса , 134 Грузополучатель. Грузополучатель 2: ООО "АФ "Благодатенская", Курская обл., Рыльский район, с. Октябрьское.