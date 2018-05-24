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    Главная / Торги / Шрот соевый высокопротеиновый

    Шрот соевый высокопротеиновый

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2018 15:0024.05.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817811Дата и время окончания срока приема заявок Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. (с.в.) 51-52% (45-46%). Срок поставки июнь-июль 2018 г., строго по согласованному графику поставки. Ориентировочная потребность 400-480 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Грузополучатель: ООО "Брянский бройлер", Брянская обл., Выгоничский район, п. Пильшино. СтроительПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817811

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Шрот соевый высокопротеиновый

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.05.2018 13:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Агроторг
    Все закупки и тендеры ТД Агроторг

    Юридический адрес

    309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1

    Почтовый адрес

    309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1

    Контактный телефон

    +7 4722 58-64-00

    Факс

    +7 4722 58-64-00

    Адрес электронной почты

    ki.filatov@agrohold.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филатов Константин Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Строитель

    Закупки и тендеры Белгородская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. (с.в.) 51-52% (45-46%). Срок поставки июнь 2018 г., строго по согласованному графику поставки. Ориентировочная потребность 270 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Грузополучатель 1: ООО "Прохоровские комбикорма", Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К. Маркса , 134 Грузополучатель. Грузополучатель 2: ООО "АФ "Благодатенская", Курская обл., Рыльский район, с. Октябрьское.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2018 15:00 GMT +324.05.2018 15:0024.05.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817811Дата и время окончания срока приема заявок Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. (с.в.) 51-52% (45-46%). Срок поставки июнь 2018 г., строго по согласованному графику поставки. Ориентировочная потребность 270 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Грузополучатель 1: ООО "Прохоровские комбикорма", Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К. Маркса , 134 Грузополучатель. Грузополучатель 2: ООО "АФ "Благодатенская", Курская обл., Рыльский район, с. Октябрьское.Строитель

    Дата и время вскрытия заявок

    24.05.2018 15:0024.05.2018 15:0024.05.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817811Дата и время вскрытия заявок Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. (с.в.) 51-52% (45-46%). Срок поставки июнь 2018 г., строго по согласованному графику поставки. Ориентировочная потребность 270 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Грузополучатель 1: ООО "Прохоровские комбикорма", Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К. Маркса , 134 Грузополучатель. Грузополучатель 2: ООО "АФ "Благодатенская", Курская обл., Рыльский район, с. Октябрьское.Строитель

    Подведение итогов не позднее

    20.06.2018 16:0020.06.2018 16:0020.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817811Подведение итогов не позднее Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. (с.в.) 51-52% (45-46%). Срок поставки июнь 2018 г., строго по согласованному графику поставки. Ориентировочная потребность 270 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Грузополучатель 1: ООО "Прохоровские комбикорма", Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К. Маркса , 134 Грузополучатель. Грузополучатель 2: ООО "АФ "Благодатенская", Курская обл., Рыльский район, с. Октябрьское.Строитель

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    20.06.201820.06.2018 16:0020.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817811Подведение итогов не позднее Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. (с.в.) 51-52% (45-46%). Срок поставки июнь 2018 г., строго по согласованному графику поставки. Ориентировочная потребность 270 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Грузополучатель 1: ООО "Прохоровские комбикорма", Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К. Маркса , 134 Грузополучатель. Грузополучатель 2: ООО "АФ "Благодатенская", Курская обл., Рыльский район, с. Октябрьское.Строитель

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. (с.в.) 51-52% (45-46%). Срок поставки июнь 2018 г., строго по согласованному графику поставки. Ориентировочная потребность 270 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Грузополучатель 1: ООО "Прохоровские комбикорма", Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К. Маркса , 134 Грузополучатель. Грузополучатель 2: ООО "АФ "Благодатенская", Курская обл., Рыльский район, с. Октябрьское.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Ориентировочная потребность 270 тонн +/- 20% в опционе покупателя.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1: ООО "Прохоровские комбикорма", Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К. Маркса , 134 Грузополучатель. Грузополучатель 2: ООО "АФ "Благодатенская", Курская обл., Рыльский район, с. Октябрьское.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки июнь 2018 г., строго по согласованному графику поставки.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТД Агроторг
    Все закупки и тендеры ТД Агроторг

    Адрес местонахождения

    309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1

    Классификатор ОКПД2

    01.11.81.120

    Бобы соевые для переработки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шрот соевый высокопротеиновый"

    Кол-во: 270

    Лот 2

    Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. (с.в.) 51-52% (45-46%). Срок поставки июнь-июль 2018 г., строго по согласованному графику поставки. Ориентировочная потребность 400-480 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Грузополучатель: ООО "Брянский бройлер", Брянская обл., Выгоничский район, п. Пильшино.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2018 15:00 GMT +324.05.2018 15:0024.05.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817811Дата и время окончания срока приема заявок Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. (с.в.) 51-52% (45-46%). Срок поставки июнь-июль 2018 г., строго по согласованному графику поставки. Ориентировочная потребность 400-480 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Грузополучатель: ООО "Брянский бройлер", Брянская обл., Выгоничский район, п. Пильшино. Строитель

    Дата и время вскрытия заявок

    24.05.2018 15:0024.05.2018 15:0024.05.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817811Дата и время вскрытия заявок Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. (с.в.) 51-52% (45-46%). Срок поставки июнь-июль 2018 г., строго по согласованному графику поставки. Ориентировочная потребность 400-480 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Грузополучатель: ООО "Брянский бройлер", Брянская обл., Выгоничский район, п. Пильшино. Строитель

    Подведение итогов не позднее

    20.06.2018 16:0020.06.2018 16:0020.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817811Подведение итогов не позднее Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. (с.в.) 51-52% (45-46%). Срок поставки июнь-июль 2018 г., строго по согласованному графику поставки. Ориентировочная потребность 400-480 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Грузополучатель: ООО "Брянский бройлер", Брянская обл., Выгоничский район, п. Пильшино. Строитель

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    20.06.201820.06.2018 16:0020.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817811Подведение итогов не позднее Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. (с.в.) 51-52% (45-46%). Срок поставки июнь-июль 2018 г., строго по согласованному графику поставки. Ориентировочная потребность 400-480 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Грузополучатель: ООО "Брянский бройлер", Брянская обл., Выгоничский район, п. Пильшино. Строитель

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. (с.в.) 51-52% (45-46%). Срок поставки июнь-июль 2018 г., строго по согласованному графику поставки. Ориентировочная потребность 400-480 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Грузополучатель: ООО "Брянский бройлер", Брянская обл., Выгоничский район, п. Пильшино.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Ориентировочная потребность 400-480 тонн +/- 20% в опционе покупателя.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Грузополучатель: ООО "Брянский бройлер", Брянская обл., Выгоничский район, п. Пильшино.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки июнь-июль 2018 г., строго по согласованному графику поставки.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТД Агроторг
    Все закупки и тендеры ТД Агроторг

    Адрес местонахождения

    309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1

    Классификатор ОКПД2

    01.11.81.120

    Бобы соевые для переработки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шрот соевый высокопротеиновый"

    Кол-во: 400

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