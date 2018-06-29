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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку стали листовой сплава ЭК61 толщиной 15 мм для комплектации РД180.

    Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку стали листовой сплава ЭК61 толщиной 15 мм для комплектации РД180.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806521051Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стали листовой сплава ЭК61 толщиной 15 мм для комплектации РД180ХимкиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806521051

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку стали листовой сплава ЭК61 толщиной 15 мм для комплектации РД180.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.05.2018 13:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    проект договора

    техническое задание

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    закупочная докуменация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко"
    Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Контактный телефон

    +7 495 286-41-52

    Факс

    +7 495 286-92-14

    Адрес электронной почты

    kseniya.shmeleva@npoem.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шмелёва Ксения Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Железо, чугун, сталь и ферросплавы

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка стали листовой сплава ЭК61 толщиной 15 мм для комплектации РД180

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806521051Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стали листовой сплава ЭК61 толщиной 15 мм для комплектации РД180Химки

    Дата и время вскрытия заявок

    29.06.2018 12:0029.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806521051Дата и время вскрытия заявок Поставка стали листовой сплава ЭК61 толщиной 15 мм для комплектации РД180Химки

    Подведение итогов не позднее

    13.07.2018 12:0013.07.2018 12:0013.07.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806521051Подведение итогов не позднее Поставка стали листовой сплава ЭК61 толщиной 15 мм для комплектации РД180Химки

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.07.201813.07.2018 12:0013.07.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806521051Подведение итогов не позднее Поставка стали листовой сплава ЭК61 толщиной 15 мм для комплектации РД180Химки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стали листовой сплава ЭК61 толщиной 15 мм для комплектации РД180

    Начальная цена

    3 719 732,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    18 598,66 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствие с условиями договора, технического задания, закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствие с условиями договора, технического задания, закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствие с условиями договора, технического задания, закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "НПО Энергомаш"
    Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Классификатор ОКПД2

    24.10.33.000

    Прокат листовой горячекатаный из нержавеющих сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10

    Производство чугуна, стали и ферросплавов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство чугуна, стали и ферросплавов"

    Кол-во: 320

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