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Номер извещения
31806521051
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку стали листовой сплава ЭК61 толщиной 15 мм для комплектации РД180.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2018 13:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Контактный телефон
+7 495 286-41-52
Факс
+7 495 286-92-14
Адрес электронной почты
kseniya.shmeleva@npoem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шмелёва Ксения Викторовна
Место рассмотрения предложений
Химки
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Поставка стали листовой сплава ЭК61 толщиной 15 мм для комплектации РД180
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806521051Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стали листовой сплава ЭК61 толщиной 15 мм для комплектации РД180Химки
Дата и время вскрытия заявок
29.06.2018 12:0029.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806521051Дата и время вскрытия заявок Поставка стали листовой сплава ЭК61 толщиной 15 мм для комплектации РД180Химки
Подведение итогов не позднее
13.07.2018 12:0013.07.2018 12:0013.07.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806521051Подведение итогов не позднее Поставка стали листовой сплава ЭК61 толщиной 15 мм для комплектации РД180Химки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стали листовой сплава ЭК61 толщиной 15 мм для комплектации РД180
Начальная цена
3 719 732,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
18 598,66 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствие с условиями договора, технического задания, закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствие с условиями договора, технического задания, закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "НПО Энергомаш"
Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
24.10.33.000
24.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 320
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