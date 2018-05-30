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Номер извещения
ГП829100
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
На оказание услуг по подгонке форменной одежды по фигуре, пришивание элементов фирменного стиля и знаков различий
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.05.2018 09:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ,
Почтовый адрес
628422, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51
Контактный телефон
+7 3452 29-82-55
Факс
--
Адрес электронной почты
Evgeniya.Shugaeva@utair.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шугаева Евгения Александровна
Место рассмотрения предложений
Сургут
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по подгонке форменной одежды по фигуре, пришивание элементов фирменного стиля и знаков различий
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2018 16:00 GMT +330.05.2018 16:0030.05.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829100Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по подгонке форменной одежды по фигуре, пришивание элементов фирменного стиля и знаков различийСургут
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2018 16:0030.05.2018 16:0030.05.2018 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829100Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по подгонке форменной одежды по фигуре, пришивание элементов фирменного стиля и знаков различийСургут
Подведение итогов не позднее
09.07.2018 16:0009.07.2018 16:0009.07.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829100Подведение итогов не позднее Оказание услуг по подгонке форменной одежды по фигуре, пришивание элементов фирменного стиля и знаков различийСургут
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по подгонке форменной одежды по фигуре, пришивание элементов фирменного стиля и знаков различий
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
Все закупки и тендеры ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
Адрес местонахождения
628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ,
628422, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51
95.29.11
Документация лота
Кол-во: 0
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