Поставка оборудования для обеспечения деятельности Базового центра, обеспечивающего поддержку функционирования системы инклюзивного среднего профессионального образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в Санкт-Петербурге» в 2021 году 0372200171121000087

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0372200171121000087 Уникальный номер закупки 0372200171121000087 Номер закупки Наименование закупки Поставка оборудования для обеспечения деятельности Базового центра, обеспечивающего поддержку функционирования системы инклюзивного среднего профессионального образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в Санкт-Петербурге» в 2021 году 0372200171121000087 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОХТИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

Все закупки и тендеры СПБ ГБ ПОУ "ОХТИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru