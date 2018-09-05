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    Главная / Торги / Насосы ЦНС 300 для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"

    Насосы ЦНС 300 для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.09.2018 10:0605.09.2018 10:06Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817806Дата и время окончания срока приема заявок Насосы ЦНС 300 для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"Нижнеилимский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817806

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Насосы ЦНС 300 для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.05.2018 12:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Документация №ГП817806

    Приложение №1. Проект договора поставки

    Приложение №2. Проект приложения №1.1 к договору

    Приложение №3. Существенные условия поставки

    Приложение №4. Проект спецификации

    Пртложение №5. Список документации

    Приложение №6. Форма УПД

    Приложение №7. Технические задания

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Юридический адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Почтовый адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Контактный телефон

    +7 39566 9-60-82

    Факс

    +7 39566 3-26-05

    Адрес электронной почты

    tatyana.popova@korgok.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попова Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Нижнеилимский район

    Ключевые слова:

    насосы

    Список лотов

    Лот 1

    Насосы ЦНС 300 для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.11.201801.11.2018 12:0001.11.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817806Подведение итогов не позднее Насосы ЦНС 300 для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"Нижнеилимский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Насосы ЦНС 300 для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Базис поставки - DDP склад грузополучателя (Incoterms 2010) в г. Железногорск-Илимский. Станция назначения при доставке железнодорожным транспортом: ст. Коршуниха-Ангарская ВСЖД, код станции 925701. При доставке автомобильным транспортом - г. Железногорск-Илимский, Иркутская обл., Нижнеилимский р-н, ул. Промышленная, 5. Срок поставки 30 суток с момента подписания сторонами спецификацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100 % отсрочка платежа, в течение 60 (шестидесяти) дней с даты поставки Продукции. В стоимость продукции включена стоимость доставки, упаковки и транспортировки. Сумму распределять равномерно по всем позициям. Оплата продукции осуществляется в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счет Поставщика. Валюта платежа — рубль РФ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Адрес местонахождения

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Классификатор ОКПД2

    08

    Продукция горнодобывающих производств прочая

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Насос ЦНС 300-120-УХЛ4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Насос ЦНС 300-240"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Насос ЦНС 300-360"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Насосный агрегат ЦНС300-360 с электродвигателем"

    Кол-во: 2

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