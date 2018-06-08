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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку комплектных электроприводов переменного тока ЭКГ-15 ТЗ 0БС.104.604ТЗ

    Запрос предложений на поставку комплектных электроприводов переменного тока ЭКГ-15 ТЗ 0БС.104.604ТЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.06.2018 14:0008.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817798Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектных электроприводов переменного тока ЭКГ-15 ТЗ 0БС.104.604ТЗКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817798

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку комплектных электроприводов переменного тока ЭКГ-15 ТЗ 0БС.104.604ТЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.05.2018 12:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 911 111-41-23

    Факс

    Адрес электронной почты

    Mikhail.Stepanov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Степанов Михаил Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплектных электроприводов переменного тока ЭКГ-15 ТЗ 0БС.104.604ТЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.06.2018 14:00 GMT +308.06.2018 14:0008.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817798Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектных электроприводов переменного тока ЭКГ-15 ТЗ 0БС.104.604ТЗКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    08.06.2018 14:0008.06.2018 14:0008.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817798Дата и время вскрытия заявок Поставка комплектных электроприводов переменного тока ЭКГ-15 ТЗ 0БС.104.604ТЗКолпино

    Подведение итогов не позднее

    29.06.2018 12:0029.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817798Подведение итогов не позднее Поставка комплектных электроприводов переменного тока ЭКГ-15 ТЗ 0БС.104.604ТЗКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.06.201829.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817798Подведение итогов не позднее Поставка комплектных электроприводов переменного тока ЭКГ-15 ТЗ 0БС.104.604ТЗКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектных электроприводов переменного тока ЭКГ-15 ТЗ 0БС.104.604ТЗ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    27.12.2

    Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплектный электропривод переменного тока ЭКГ-15 ТЗ 0БС.104.604ТЗ"

    Кол-во: 2

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