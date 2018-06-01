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Номер извещения
31806520552
Уникальный номер закупки
56-3
Наименование закупки
Поставка оборудования для газовой котельной Филиала №3 АО «ГК «Северавтодор»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2018 12:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 982 507-10-27
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
Fil3-oz@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хазиев Ильдар Раисович
Место рассмотрения предложений
Сургут
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Поставка оборудования для газовой кательной Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.06.2018 15:00 GMT +301.06.2018 15:0001.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806520552Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования для газовой кательной Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"Сургут
Дата и время вскрытия заявок
04.06.2018 13:0004.06.2018 13:0004.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806520552Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования для газовой кательной Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"Сургут
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования для газовой кательной Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"
Начальная цена
4 600 866,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
12 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика Производственная база Филиала №3 расположенная по адресу: АО ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Промышленная, 5.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
25.21.12
25.21.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 12
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