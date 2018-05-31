Попозиционная закупка средств индивидуальной защиты с предоставлением сертификатов или деклараций, согласно требований нормативных правовых актов Российской Федерации. Потребность на июнь 2018.

Попозиционная закупка средств индивидуальной защиты с предоставлением сертификатов или деклараций, согласно требований нормативных правовых актов Российской Федерации. Потребность на июнь 2018.

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Отсрочка платежа не менее 14 календарных дней. Поставка на склад в течение 14 дней с момента заключения договора. Поставка в июне 2018. Данные условия прописать в коммерческом предложении.

Поставка товара до склада Покупателя по адресу: ул. Северная Промзона, г. Армянск, Республика Крым, Российская Федерация Рассчитать логистику >

Титановые Инвестиции Все закупки и тендеры Титановые Инвестиции

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Тапочки кожаные для лаборантов. Подошва ПВХ клеевого метода крепления." Кол-во: 14

"Позиция 2" "Костюм лаборанта К-20 Костюм состоит из куртки и брюк." Кол-во: 13

"Позиция 3" "Футболка трикотажная. Материал: трикотаж х/б 100%, плотность-180г/м². Темные тона. " Кол-во: 75

"Позиция 4" "Костюм КЩС лавсановый рабочий, К-80 (Костюм состоит из куртки, брюк. Применяется для защиты от кислот концентрацией до 80%).. ГОСТ 12.4.251-2013 Ткань: 100% п/э, плотность 250 г/м2, КЩС пропитка" Кол-во: 280

"Позиция 5" "Костюм рабочий х/б мужской для руководителя, размер 62-64/3-4" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Жилет сигнальный светоотражающий, 2 класс защиты" Кол-во: 20

"Позиция 7" "Ботинки рабочие из натуральной кожи кислотощелочестойкая, подошва литьевая. " Кол-во: 460

"Позиция 8" "Белье трикотаж. нательное утепленное (сорочка-реглан с длинными рукавами и кальсонами на манжетах. Ткань-трикотаж х/б 100% с начесом, плотность-180г/м²)" Кол-во: 59

"Позиция 9" "Сумка для противогаза с перегородкой" Кол-во: 25

"Позиция 10" "Респиратор аэрозольный «Лепесток 200»" Кол-во: 3700

"Позиция 11" "Респиратор клапанный противопылевой (типа Росток 2ПК)" Кол-во: 11700

"Позиция 12" "Пояс пожарного спасательный со страховочной системой (тип Б), ГОСТ Р 53268-2009" Кол-во: 5

"Позиция 13" "Полумаска ЗМ 6000 " Кол-во: 70

"Позиция 14" "Перчатки трикотажные, ладонь и пальцы покрыты вспененным латексом " Кол-во: 785

"Позиция 15" "Перчатки трикотажные вязанные 5 нитей х/б " Кол-во: 70

"Позиция 16" "Перчатки сварщика с крагами спилковые, пятипалые" Кол-во: 350

"Позиция 17" "Перчатки крепкие с плотной подкладкой из ткани джерси (ворсистая хлопковая ткань) с двойным полным покрытием нитрилом и твердым манжетом" Кол-во: 1200

"Позиция 18" "Белье трикотаж. нательное (сорочка-реглан с длинными рукавами и кальсонами на манжетах. Ткань-трикотаж х/б 100%, плотность-180г/м²)" Кол-во: 630

"Позиция 19" "Перчатки трикотажные вязанные 5 нитей х/б с ПВХ точкой" Кол-во: 1700

"Позиция 20" "Перчатки латексные (резиновые) хозяйственные " Кол-во: 1030

"Позиция 21" "Перчатки КЩС тип 1, К80Щ50" Кол-во: 1100

"Позиция 22" "Перчатки хлопчатобумажные с полным покрытием ПВХ, длиной-35 см, цвет красный" Кол-во: 500

"Позиция 23" "Перчатки диэлектрические" Кол-во: 56

"Позиция 24" "Маска сварочная хамелеон Fubag Ultima 9-13" Кол-во: 13

"Позиция 25" "Фильтр ЗМ, серии 6059" Кол-во: 290

"Позиция 26" "Маска полнолицевая Drager FPS 7000" Кол-во: 5

"Позиция 27" "Лента сигнальная" Кол-во: 900

"Позиция 28" "Крем регенерирующий для защиты рук при работе в резиновых перчатках с водой и водными растворами, растворами кислот, щелочей и химическими реактивами.(100мл)" Кол-во: 450

"Позиция 29" "Крем (паста) для защиты рук при работе с техническими маслами, смазками, при работе с лаками и красками, смолами, нефтепродуктами, различными видами производственной пыли: в том числе пыли пигментной двуокиси титана. (100 мл)" Кол-во: 1500

"Позиция 30" "Коробка противогазная метал. ДОТ 600 (АВЕК)" Кол-во: 90

"Позиция 31" "Каска с подбородочным ремнем (цвет белый и оранжевый)" Кол-во: 40