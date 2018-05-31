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Номер извещения
ГП817807
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка СИЗов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2018 13:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4
Почтовый адрес
107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4
Контактный телефон
+7 978 856-46-85
Факс
--
Адрес электронной почты
bezuglova@tioinvest.com
Ф.И.О. контактного лица
Безуглова Ольга Николаевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Попозиционная закупка средств индивидуальной защиты с предоставлением сертификатов или деклараций, согласно требований нормативных правовых актов Российской Федерации. Потребность на июнь 2018.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.06.201806.06.2018 09:0006.06.2018 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817807Подведение итогов не позднее Попозиционная закупка средств индивидуальной защиты с предоставлением сертификатов или деклараций, согласно требований нормативных правовых актов Российской Федерации. Потребность на июнь 2018.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Попозиционная закупка средств индивидуальной защиты с предоставлением сертификатов или деклараций, согласно требований нормативных правовых актов Российской Федерации. Потребность на июнь 2018.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
27 151 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка товара до склада Покупателя по адресу: ул. Северная Промзона, г. Армянск, Республика Крым, Российская ФедерацияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Титановые Инвестиции
Все закупки и тендеры Титановые Инвестиции
Адрес местонахождения
107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4
32.99.11.199
Документация лота
Кол-во: 14
Кол-во: 13
Кол-во: 75
Кол-во: 280
Кол-во: 1
Кол-во: 20
Кол-во: 460
Кол-во: 59
Кол-во: 25
Кол-во: 3700
Кол-во: 11700
Кол-во: 5
Кол-во: 70
Кол-во: 785
Кол-во: 70
Кол-во: 350
Кол-во: 1200
Кол-во: 630
Кол-во: 1700
Кол-во: 1030
Кол-во: 1100
Кол-во: 500
Кол-во: 56
Кол-во: 13
Кол-во: 290
Кол-во: 5
Кол-во: 900
Кол-во: 450
Кол-во: 1500
Кол-во: 90
Кол-во: 40
Кол-во: 20
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