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    Главная / Торги / Закупка СИЗов

    Закупка СИЗов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2018 16:1231.05.2018 16:12Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817807Дата и время окончания срока приема заявок Попозиционная закупка средств индивидуальной защиты с предоставлением сертификатов или деклараций, согласно требований нормативных правовых актов Российской Федерации. Потребность на июнь 2018.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817807

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка СИЗов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.05.2018 13:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    требования к поставщикам

    описание позиций

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТИТАНОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
    Все закупки и тендеры Титановые Инвестиции

    Юридический адрес

    107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4

    Почтовый адрес

    107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4

    Контактный телефон

    +7 978 856-46-85

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    bezuglova@tioinvest.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Безуглова Ольга Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Попозиционная закупка средств индивидуальной защиты с предоставлением сертификатов или деклараций, согласно требований нормативных правовых актов Российской Федерации. Потребность на июнь 2018.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.06.201806.06.2018 09:0006.06.2018 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817807Подведение итогов не позднее Попозиционная закупка средств индивидуальной защиты с предоставлением сертификатов или деклараций, согласно требований нормативных правовых актов Российской Федерации. Потребность на июнь 2018.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Попозиционная закупка средств индивидуальной защиты с предоставлением сертификатов или деклараций, согласно требований нормативных правовых актов Российской Федерации. Потребность на июнь 2018.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    27 151 штук

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка товара до склада Покупателя по адресу: ул. Северная Промзона, г. Армянск, Республика Крым, Российская ФедерацияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 14 календарных дней. Поставка на склад в течение 14 дней с момента заключения договора. Поставка в июне 2018. Данные условия прописать в коммерческом предложении.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Титановые Инвестиции
    Все закупки и тендеры Титановые Инвестиции

    Адрес местонахождения

    107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4

    Классификатор ОКПД2

    32.99.11.199

    Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    требования к поставщикам

    24.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тапочки кожаные для лаборантов. Подошва ПВХ клеевого метода крепления."

    Кол-во: 14

    "Позиция 2"

    "Костюм лаборанта К-20 Костюм состоит из куртки и брюк."

    Кол-во: 13

    "Позиция 3"

    "Футболка трикотажная. Материал: трикотаж х/б 100%, плотность-180г/м². Темные тона. "

    Кол-во: 75

    "Позиция 4"

    "Костюм КЩС лавсановый рабочий, К-80 (Костюм состоит из куртки, брюк. Применяется для защиты от кислот концентрацией до 80%).. ГОСТ 12.4.251-2013 Ткань: 100% п/э, плотность 250 г/м2, КЩС пропитка"

    Кол-во: 280

    "Позиция 5"

    "Костюм рабочий х/б мужской для руководителя, размер 62-64/3-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Жилет сигнальный светоотражающий, 2 класс защиты"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Ботинки рабочие из натуральной кожи кислотощелочестойкая, подошва литьевая. "

    Кол-во: 460

    "Позиция 8"

    "Белье трикотаж. нательное утепленное (сорочка-реглан с длинными рукавами и кальсонами на манжетах. Ткань-трикотаж х/б 100% с начесом, плотность-180г/м²)"

    Кол-во: 59

    "Позиция 9"

    "Сумка для противогаза с перегородкой"

    Кол-во: 25

    "Позиция 10"

    "Респиратор аэрозольный «Лепесток 200»"

    Кол-во: 3700

    "Позиция 11"

    "Респиратор клапанный противопылевой (типа Росток 2ПК)"

    Кол-во: 11700

    "Позиция 12"

    "Пояс пожарного спасательный со страховочной системой (тип Б), ГОСТ Р 53268-2009"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Полумаска ЗМ 6000 "

    Кол-во: 70

    "Позиция 14"

    "Перчатки трикотажные, ладонь и пальцы покрыты вспененным латексом "

    Кол-во: 785

    "Позиция 15"

    "Перчатки трикотажные вязанные 5 нитей х/б "

    Кол-во: 70

    "Позиция 16"

    "Перчатки сварщика с крагами спилковые, пятипалые"

    Кол-во: 350

    "Позиция 17"

    "Перчатки крепкие с плотной подкладкой из ткани джерси (ворсистая хлопковая ткань) с двойным полным покрытием нитрилом и твердым манжетом"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 18"

    "Белье трикотаж. нательное (сорочка-реглан с длинными рукавами и кальсонами на манжетах. Ткань-трикотаж х/б 100%, плотность-180г/м²)"

    Кол-во: 630

    "Позиция 19"

    "Перчатки трикотажные вязанные 5 нитей х/б с ПВХ точкой"

    Кол-во: 1700

    "Позиция 20"

    "Перчатки латексные (резиновые) хозяйственные "

    Кол-во: 1030

    "Позиция 21"

    "Перчатки КЩС тип 1, К80Щ50"

    Кол-во: 1100

    "Позиция 22"

    "Перчатки хлопчатобумажные с полным покрытием ПВХ, длиной-35 см, цвет красный"

    Кол-во: 500

    "Позиция 23"

    "Перчатки диэлектрические"

    Кол-во: 56

    "Позиция 24"

    "Маска сварочная хамелеон Fubag Ultima 9-13"

    Кол-во: 13

    "Позиция 25"

    "Фильтр ЗМ, серии 6059"

    Кол-во: 290

    "Позиция 26"

    "Маска полнолицевая Drager FPS 7000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 27"

    "Лента сигнальная"

    Кол-во: 900

    "Позиция 28"

    "Крем регенерирующий для защиты рук при работе в резиновых перчатках с водой и водными растворами, растворами кислот, щелочей и химическими реактивами.(100мл)"

    Кол-во: 450

    "Позиция 29"

    "Крем (паста) для защиты рук при работе с техническими маслами, смазками, при работе с лаками и красками, смолами, нефтепродуктами, различными видами производственной пыли: в том числе пыли пигментной двуокиси титана. (100 мл)"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 30"

    "Коробка противогазная метал. ДОТ 600 (АВЕК)"

    Кол-во: 90

    "Позиция 31"

    "Каска с подбородочным ремнем (цвет белый и оранжевый)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 32"

    "Гофротрубка к противогазу"

    Кол-во: 20

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