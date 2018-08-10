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Номер извещения
ГП817809
Уникальный номер закупки
0094
Наименование закупки
Проектирование, изготовление, поставка, выполнение СМР, ввод в эксплуатацию модульной водогрейной котельной на сжиженном углеводородном газе с топливным хозяйством
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2018 13:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5
Почтовый адрес
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А
Контактный телефон
+7 812 647-15-15 доб. 19255
Факс
+7 81375 6-10-00
Адрес электронной почты
Zaycev@novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зайцев Олег Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проектирование и строительство объекта «Модульная водогрейная котельная на сжиженном углеводородном газе» с тепловыми сетями для отопления и горячего водоснабжения Гостиницы производственного персонала
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817809Подведение итогов не позднее Проектирование и строительство объекта «Модульная водогрейная котельная на сжиженном углеводородном газе» с тепловыми сетями для отопления и горячего водоснабжения Гостиницы производственного персоналаСанкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проектирование и строительство объекта «Модульная водогрейная котельная на сжиженном углеводородном газе» с тепловыми сетями для отопления и горячего водоснабжения Гостиницы производственного персонала
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно тендерной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно тендерной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
Адрес местонахождения
188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А
43
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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