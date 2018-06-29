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Номер извещения
ГП817802
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Продажа 2-х ярусных б/у вагонов для легковых автомобилей (крытый)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2018 11:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А
Почтовый адрес
197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А
Контактный телефон
+7 812 332-22-00
Факс
+7 812 332-22-86
Адрес электронной почты
Sirotin.am@transoil.com
Ф.И.О. контактного лица
Сиротин Александр Михайлович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателю бывшие в эксплуатации двухъярусные крытые железнодорожные вагоны для легковых автомобилей, модель 23-469-08 (далее – Товар) количество, стоимость, номерной перечень и иные характеристики которых указаны в Приложении №1 к Договору, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, установленных настоящего Договора.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.07.201831.07.2018 12:3031.07.2018 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817802Подведение итогов не позднее По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателю бывшие в эксплуатации двухъярусные крытые железнодорожные вагоны для легковых автомобилей, модель 23-469-08 (далее – Товар) количество, стоимость, номерной перечень и иные характеристики которых указаны в Приложении №1 к Договору, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, установленных настоящего Договора.Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателю бывшие в эксплуатации двухъярусные крытые железнодорожные вагоны для легковых автомобилей, модель 23-469-08 (далее – Товар) количество, стоимость, номерной перечень и иные характеристики которых указаны в Приложении №1 к Договору, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, установленных настоящего Договора.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Соответствует документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Соответствует документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Трансойл
Все закупки и тендеры Трансойл
Адрес местонахождения
197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А
24
Документация лота
Кол-во: 1
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