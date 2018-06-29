Продажа 2-х ярусных б/у вагонов для легковых автомобилей (крытый)

Лот 1

По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателю бывшие в эксплуатации двухъярусные крытые железнодорожные вагоны для легковых автомобилей, модель 23-469-08 (далее – Товар) количество, стоимость, номерной перечень и иные характеристики которых указаны в Приложении №1 к Договору, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, установленных настоящего Договора.