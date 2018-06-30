Лот 1

Имущество, входящее в состав автозаправочной станции (АЗС), расположенной по адресу: Белорецкое шоссе 17а на выезде из города Магнитогорск Челябинской области. Операторская 15кв.м, шесть колонок, шесть резервуаров. Земля 1600 кв.м. в собственности. Возможна сдача в аренду.