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Номер извещения
ГП829517
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Процедура реализации имущества, входящего в состав автозаправочной станции (АЗС), расположенного по адресу: Челябинская обл. Агаповский р-он., Белорецкое шоссе 17а. Собственник: ООО «Октан»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 11:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
457400, Российская Федерация, Челябинская область, с Агаповка, Пролетарская, 31
Почтовый адрес
457400, Российская Федерация, Челябинская область, с Агаповка, Пролетарская, 31
Контактный телефон
+7 902 892-27-04
Факс
Адрес электронной почты
albert1970@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Альберт Закиров Кирамович
Место рассмотрения предложений
с Агаповка
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Имущество, входящее в состав автозаправочной станции (АЗС), расположенной по адресу: Белорецкое шоссе 17а на выезде из города Магнитогорск Челябинской области. Операторская 15кв.м, шесть колонок, шесть резервуаров. Земля 1600 кв.м. в собственности. Возможна сдача в аренду.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.06.2018 19:00 GMT +330.06.2018 19:0030.06.2018 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829517Дата и время окончания срока приема заявок Имущество, входящее в состав автозаправочной станции (АЗС), расположенной по адресу: Белорецкое шоссе 17а на выезде из города Магнитогорск Челябинской области. Операторская 15кв.м, шесть колонок, шесть резервуаров. Земля 1600 кв.м. в собственности. Возможна сдача в аренду. с Агаповка
Дата и время вскрытия заявок
31.07.2018 19:0031.07.2018 19:0031.07.2018 19:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829517Дата и время вскрытия заявок Имущество, входящее в состав автозаправочной станции (АЗС), расположенной по адресу: Белорецкое шоссе 17а на выезде из города Магнитогорск Челябинской области. Операторская 15кв.м, шесть колонок, шесть резервуаров. Земля 1600 кв.м. в собственности. Возможна сдача в аренду. с Агаповка
Подведение итогов не позднее
31.07.2018 23:0031.07.2018 23:0031.07.2018 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829517Подведение итогов не позднее Имущество, входящее в состав автозаправочной станции (АЗС), расположенной по адресу: Белорецкое шоссе 17а на выезде из города Магнитогорск Челябинской области. Операторская 15кв.м, шесть колонок, шесть резервуаров. Земля 1600 кв.м. в собственности. Возможна сдача в аренду. с Агаповка
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.07.201831.07.2018 23:0031.07.2018 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829517Подведение итогов не позднее Имущество, входящее в состав автозаправочной станции (АЗС), расположенной по адресу: Белорецкое шоссе 17а на выезде из города Магнитогорск Челябинской области. Операторская 15кв.м, шесть колонок, шесть резервуаров. Земля 1600 кв.м. в собственности. Возможна сдача в аренду. с Агаповка
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Имущество, входящее в состав автозаправочной станции (АЗС), расположенной по адресу: Белорецкое шоссе 17а на выезде из города Магнитогорск Челябинской области. Операторская 15кв.м, шесть колонок, шесть резервуаров. Земля 1600 кв.м. в собственности. Возможна сдача в аренду.
Начальная цена
4 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Имущество, входящее в состав автозаправочной станции (АЗС), расположенной по адресу: Белорецкое шоссе 17а на выезде из города Магнитогорск Челябинской области. Операторская 15кв.м, шесть колонок, шесть резервуаров. Земля 1600 кв.м. в собственности. Возможна сдача в аренду.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Челябинская обл, Агаповский р-он, 1 км автодороги Магнитогорск-Белорецк.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
457400, Российская Федерация, Челябинская область, с Агаповка, Пролетарская, 31
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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