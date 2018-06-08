Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Металлопрокат черный в ассортименте - потребность июнь 2018

    Металлопрокат черный в ассортименте - потребность июнь 2018

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.06.2018 08:0008.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817792Дата и время окончания срока приема заявок Металлопрокат черный в ассортименте - потребность июнь 2018МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817792

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Металлопрокат черный в ассортименте - потребность июнь 2018

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.05.2018 12:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Требования к поставщикам

    Металлопрокат черный в ассортименте - потребность июнь 2018

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТИТАНОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
    Все закупки и тендеры Титановые Инвестиции

    Юридический адрес

    107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4

    Почтовый адрес

    107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4

    Контактный телефон

    +7 978 879-89-77

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    arhipenko_ua@tioinvest.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Архипенко Юрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    металлопрокат, прокат, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Металлопрокат черный в ассортименте - потребность июнь 2018

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.06.201815.06.2018 19:3015.06.2018 19:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817792Подведение итогов не позднее Металлопрокат черный в ассортименте - потребность июнь 2018Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Металлопрокат черный в ассортименте - потребность июнь 2018

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    41 тн

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Крым, г. Армянск, ул. Северная промзонаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: отсрочка платежа в течение 20 дней от даты поставки товара на склад покупателя Условия поставки: поставка осуществляется на условиях СРТ в течение 10-15 дней от даты подписания спецификации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Титановые Инвестиции
    Все закупки и тендеры Титановые Инвестиции

    Адрес местонахождения

    107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4

    Классификатор ОКПД2

    27.10.91.115

    Швеллеры стальные горячекатаные из нелегированной стали высотой 80 мм или более, но не более 220 мм

    27.10.60.121

    Прокат горячекатаный в листах из нелегированной стали шириной более 600 мм

    27.22.10.916

    Трубы стальные сварные водогазопроводные

    27.10.91.118

    Двутавры (балки двутавровые) стальные горячекатаные из нелегированной стали высотой 80 мм или более, но не более 220 мм

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Требования к поставщикам

    24.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Швеллер 18 ГОСТ 8240-97"

    Кол-во: 0

    "Позиция 2"

    "Швеллер 16 ГОСТ 8240-97"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Швеллер 12 ГОСТ 8240-97"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Уголок 75х75х8 ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 0

    "Позиция 5"

    "Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 0

    "Позиция 6"

    "Уголок 75х75х5 ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 0

    "Позиция 7"

    "Лист 22 мм ст3 ГОСТ 19903-2015"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Лист 10 мм ст3 ГОСТ 19903-2015"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Лист 4 мм ст 3 ГОСТ 19903-2015"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Уголок 63х63х5 ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Уголок 50*50*5 ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Уголок 45х45х5 ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Труба ф108х4 ст 20 ГОСТ 8732-78"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Труба ф89х4 ст 20 ГОСТ 8732-78"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Труба ф57х3,5 ст 20 ГОСТ 8732-78"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Труба ДУ 20х2,8 ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0

    "Позиция 17"

    "Лист рифлен. 5Мм ГОСТ 8568-77"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Лист 100х1600х1500 мм ст. 45 ГОСТ 19903-2015"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "Лист 3мм ст 3 ГОСТ 19903-2015"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Лист 1,2мм ст 3 ГОСТ 19903-2015"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Круг 30 мм ГОСТ 2590-88"

    Кол-во: 0

    "Позиция 22"

    "Арматура ф6 6А240С ГОСТ 5781-82"

    Кол-во: 0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014271
    Поставка запасных частей и расходных материалов Установка буровая гидрофицированная Беркут УБГ-С-5322 (МГ Сила Сибири Лупинги Этап 6.9.1) для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка запасных частей и расходных материалов Установка буровая гидрофицированная Беркут...
    593789
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014270
    Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и выполнению работ по ремонту Кран автомобильный (100-199т) Liebherr Крана автомобильного Liebherr LTM 1100-5.2 (100т.) (Этап 6.9.1. Лупинги МГ «Сила Сибири») для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и выполнению работ по ремонту Кран...
    593788
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014269
    Поставка металлопроката для стенда (КР ЛЧМГ МГ Уренгой-Надым I, Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 "Новоуренгойская") для нужд ООО ГСП-Механизация"
    Поставка металлопроката для стенда (КР ЛЧМГ МГ Уренгой-Надым I, Реконструкция системы сбора...
    593787
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО
    Конкурентный отбор № АП010127
    Поставка прицепа тракторного топливозаправочного ПТЗ 5800 (или эквивалента) для нужд ООО "Газпромнефть-Аэро Шереметьево"
    Поставка прицепа тракторного топливозаправочного ПТЗ 5800 (или эквивалента) для нужд ООО...
    572346
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Нижегородтеплогаз
    Конкурентный отбор № 32211081565
    Поставка моторного топлива с использованием топливных карт.
    Поставка моторного топлива с использованием топливных карт.
    593742
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    5 922 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    МАУ СШОР № 8
    Аукцион на понижение № 32211081549
    Аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку ГСМ (Дизельное топливо, бензин АИ-92) для нужд Муниципального автономного учреждения «СШОР № 8»
    Аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку ГСМ (Дизельное топливо,...
    593741
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    980 080
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    Нижегородтеплогаз
    Маркетинговые исследования * № 32211081526
    Оказание услуг по выполнению комплекса регламентных мероприятий по подготовке котлов к отопительному сезону (подготовка котлов к режимно-наладочным испытаниям, химпромывка, гидропневматическая промывка, режимно-наладочные испытания котлов) в котельных г.Дзержинска и г.Сергач Нижегородской области.
    Оказание услуг по выполнению комплекса регламентных мероприятий по подготовке котлов к...
    593732
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования *
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    29 824 859
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП013759
    Закупка сэндвич-панелей
    Закупка сэндвич-панелей
    591483
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить