Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

1. Для участников, не относящихся к субъектам МСП Основное условие оплаты: В течение 45 банковских дней с даты поступления груза в пункт назначения, подтвержденной документально оригиналами товарно-транспортной или ж.д. накладной, а также оригиналом счет – фактуры; 2. Для участников, относящихся к субъектам МСП Оплата по факту в течении 30 календарных дней после исполнения обязательств по поставке товара (выполнения работ, оказания услуг) и получения покупателем первичных (отгрузочных) документов.