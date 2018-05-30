Поставка мультимедийного оборудования (телевизоры и крепления)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

• Срок действия цены на продукцию – 30 календарных дней. • Срок поставки продукции - не более 20 календарных дней. • Погрузочно-разгрузочные работы, упаковка и доставка продукции включены в цену за 1 ед. товара; • Условия оплаты – в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления счёта на оригинальном бумажном носителе. • Предоставление максимально возможной корпоративной скидки для Банка ГПБ (АО), с учетом перспектив дальнейшего сотрудничества. • Стоимость продукции указана в рублях РФ и корректировке не подлежит; • Для оплаты продукции необходимо предоставить оригинальный счет на бумажном носителе; • Предоставление Анкеты экономического агента– юридического лица (Приложение №2).