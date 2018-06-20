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    Главная / Торги / Песок (ОПИ) ЧНГКМ, (нефть,газ)

    Песок (ОПИ) ЧНГКМ, (нефть,газ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.06.2018 12:0020.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817796Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ОПИ, песокМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817796

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Песок (ОПИ) ЧНГКМ, (нефть,газ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.05.2018 11:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Документация

    Договор

    Спецификация

    Форма ТКП

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 4458

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    s.mikulchik@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Микульчик Святослав Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    песок, нефть

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ОПИ, песок

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.06.201821.06.2018 16:0021.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817796Подведение итогов не позднее Поставка ОПИ, песокМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ОПИ, песок

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно запроса

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно запросаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    08.12.1

    Гравий и песок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Песок Мк 2-2,5 ГОСТ 8736-93"

    Кол-во: 3000

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