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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31806519889
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка инструмента фирмы "GUHRING"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2018 11:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Октябрьский проспект, 1А
Почтовый адрес
610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Октябрьский проспект, 1А
Контактный телефон
+7 8332 74-03-54
Факс
+7 8332 58-61-22
Адрес электронной почты
info@vmpavitec.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тимин Максим Андреевич
Место рассмотрения предложений
Киров
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Инструмент фирмы "GUHRING"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.06.2018 07:00 GMT +315.06.2018 07:0015.06.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806519889Дата и время окончания срока приема заявок Инструмент фирмы "GUHRING" Киров
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.06.2018 17:0025.06.2018 17:0025.06.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806519889Дата окончания срока рассмотрения заявок Инструмент фирмы "GUHRING" Киров
Дата и время проведения
26.06.2018 09:0026.06.2018 09:0026.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31806519889Дата и время проведения Инструмент фирмы "GUHRING" Киров
Подведение итогов не позднее
29.06.2018 17:0029.06.2018 17:0029.06.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806519889Подведение итогов не позднее Инструмент фирмы "GUHRING" Киров
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инструмент фирмы "GUHRING"
Начальная цена
975 838,55
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВМП АВИТЕК
Все закупки и тендеры АО ВМП АВИТЕК
Адрес местонахождения
610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Октябрьский проспект, 1А
25.73.40
46.90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 276
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