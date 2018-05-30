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Номер извещения
ГП817772
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Трансформаторная подстанция КТСВП-630/6-1,05-УХЛ5-ВВ мощностью 630 кВА в соответствии с ТЗ в количестве 2 шт
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2018 10:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 495 662-39-90 доб. 348
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
Lebedeva@kolmar.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лебедева Анна Викторовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Трансформаторная подстанция КТСВП-630/6-1,05-УХЛ5-ВВ мощностью 630 кВА в соответствии с ТЗ в количестве 2 шт
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трансформаторная подстанция КТСВП-630/6-1,05-УХЛ5-ВВ мощностью 630 кВА в соответствии с ТЗ в количестве 2 шт
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP г. НерюнгриРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
27.11.43
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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