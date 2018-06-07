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    Главная / Торги / Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ Систем обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ) для объектов:«Здание насосной станции перекачки нефти (тит.008/3)» и «Подстанция ЦПС III очереди (тит.023/1)»

    Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ Систем обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ) для объектов:«Здание насосной станции перекачки нефти (тит.008/3)» и «Подстанция ЦПС III очереди (тит.023/1)»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.06.2018 18:3007.06.2018 18:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817773Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ Систем обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ) для объектов: «Здание насосной станции перекачки нефти (тит.008/3)» и «Подстанция ЦПС III очереди (тит.023/1)» г. Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 21Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817773

    Уникальный номер закупки

    ОТ-1803/029/КС

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ Систем обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ) для объектов:«Здание насосной станции перекачки нефти (тит.008/3)» и «Подстанция ЦПС III очереди (тит.023/1)»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.05.2018 10:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ОТ_1803_029_Инструкция 1 этап

    ОТ_1803_029_КС_Договор ПИР

    ОТ-1803_029_КС_Договор СМР

    ОТ-1803_029_КС_Договор_ПИР Пр 1

    ОТ-1803_029_КС_Договор_ПИР_Пр 2

    ОТ-1803_029_КС_Договор_ПИР_Пр 3

    ОТ-1803_029_КС_Договор_ПИР_Пр 4

    ОТ-1803_029_КС_Договор_ПИР_Пр 5

    ОТ-1803_029_КС_Договор_ПИР_Пр 6

    ОТ-1803_029_КС_Договор_ПИР_Пр 8

    ОТ-1803_029_КС_Договор_ПИР_Пр 9

    ОТ-1803_029_КС_Договор_ПИР_Пр 10

    ОТ-1803_029_КС_Договор_ПИР_Пр 11

    ОТ-1803_029_КС_Договор_ПИР_ПР_7

    ОТ-1803_029_КС_Договор_СМР_Пр 1

    ОТ-1803_029_КС_Договор_СМР_Пр 2

    ОТ-1803_029_КС_Договор_СМР_Пр 3

    ОТ-1803_029_КС_Договор_СМР_Пр 4

    ОТ-1803_029_КС_Договор_СМР_Пр 5

    ОТ-1803_029_КС_Договор_СМР_Пр 6

    ОТ-1803_029_КС_Договор_СМР_Пр 7

    ОТ-1803_029_КС_Договор_СМР_Пр 8

    ОТ-1803_029_КС_Договор_СМР_Пр 9

    ОТ-1803_029_КС_Договор_СМР_Пр 10

    ОТ-1803_029_КС_Договор_СМР_Пр 11

    ОТ-1803_029_КС_Договор_СМР_Пр 12

    ОТ-1803_029_КС_Договор_СМР_Пр 13

    ОТ-1803_029_КС_Договор_СМР_ПР 14

    ОТ-1803_029_КС_Договор_СМР_Пр 15

    ОТ-1803_029_КС_Договор_СМР_Пр А

    ОТ-1803_029_КС_Договор_СМР_Пр Б

    ОТ-1803_029_КС_ТЗ.doc

    ОТ-1803_029_КС_ТЗ.001.pdf

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Юридический адрес

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    Почтовый адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Контактный телефон

    +7 495 748-64-24

    Факс

    +7 495 739-01-60

    Адрес электронной почты

    SPozdyshev@nestro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Поздышев Сергей Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 21

    Ключевые слова:

    нефть

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ Систем обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ) для объектов: «Здание насосной станции перекачки нефти (тит.008/3)» и «Подстанция ЦПС III очереди (тит.023/1)»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817773Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ Систем обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ) для объектов: «Здание насосной станции перекачки нефти (тит.008/3)» и «Подстанция ЦПС III очереди (тит.023/1)» г. Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 21

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ Систем обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ) для объектов: «Здание насосной станции перекачки нефти (тит.008/3)» и «Подстанция ЦПС III очереди (тит.023/1)»

    Начальная цена

    208 105 024,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗНДХ
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Адрес местонахождения

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Классификатор ОКПД2

    43.22.12.190

    Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ "

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    Прием заявок:
    04.02.2022 03:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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    1
    Регион:
    Хабаровский край
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