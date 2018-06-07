www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП817773
Уникальный номер закупки
ОТ-1803/029/КС
Наименование закупки
Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ Систем обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ) для объектов:«Здание насосной станции перекачки нефти (тит.008/3)» и «Подстанция ЦПС III очереди (тит.023/1)»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2018 10:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Контактный телефон
+7 495 748-64-24
Факс
+7 495 739-01-60
Адрес электронной почты
SPozdyshev@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Поздышев Сергей Васильевич
Место рассмотрения предложений
г. Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 21
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ Систем обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ) для объектов: «Здание насосной станции перекачки нефти (тит.008/3)» и «Подстанция ЦПС III очереди (тит.023/1)»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817773Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ Систем обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ) для объектов: «Здание насосной станции перекачки нефти (тит.008/3)» и «Подстанция ЦПС III очереди (тит.023/1)» г. Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 21
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ Систем обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ) для объектов: «Здание насосной станции перекачки нефти (тит.008/3)» и «Подстанция ЦПС III очереди (тит.023/1)»
Начальная цена
208 105 024,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
43.22.12.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.