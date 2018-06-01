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    Главная / Торги / Источник бесперебойного питания (ИБП) APC Smart-UPS SRT5KXLI 5000 VA

    Источник бесперебойного питания (ИБП) APC Smart-UPS SRT5KXLI 5000 VA

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.06.2018 13:0001.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817793Дата и время окончания срока приема заявок Источник бесперебойного питания (ИБП) APC Smart-UPS SRT5KXLI 5000 VAЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817793

    Уникальный номер закупки

    345-С

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Источник бесперебойного питания (ИБП) APC Smart-UPS SRT5KXLI 5000 VA

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.05.2018 11:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    1. ГП817793 (ЛНС-345) Документация к запросу (2018)

    2. Приложение № 1 Техническое задание

    3. Приложение № 2 Договор (проект) + приложение

    4. Приложение № 3 Существенные условия

    5. Реквизиты ООО Мечел-Кокс

    6. Форма АНКЕТА УЧАСТНИКА (Excel)

    7. Форма ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Челябинский завод по производству коксохимической продукции
    Все закупки и тендеры Мечел-Кокс

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-59-10

    Факс

    +7 351 725-49-50

    Адрес электронной почты

    LILYA.STEPANENKO@MECHEL.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Степаненко Лилия Наилевна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Источник бесперебойного питания (ИБП) APC Smart-UPS SRT5KXLI 5000 VA

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.07.201802.07.2018 13:0002.07.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817793Подведение итогов не позднее Источник бесперебойного питания (ИБП) APC Smart-UPS SRT5KXLI 5000 VAЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Источник бесперебойного питания (ИБП) APC Smart-UPS SRT5KXLI 5000 VA

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Продукция (товар) поставляются в рамках договора поставки, заключенного на основании настоящей закупочной процедуры. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящая закупочная процедура не является разновидностью конкурса/аукциона/публичной оферты и не попадает под регулирование статей 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. При проведении настоящей закупочной процедуры, извещение о проведении закупочной процедуры, приглашение к участию вместе с прилагаемой документацией является приглашением для потенциальных Участников делать оферты в адрес организатора закупочной процедуры; заявка на участие в закупочной процедуре является офертой Участника. При этом Организатор не имеет обязанности заключения договора по результатам закупочной процедуры. При возникновении события, ограничивающего конкурентные процедуры, или дискредитации Участника со стороны Организатора. Участник вправе обратиться к представителю службы безопасности - Мартынов Виталий Владимирович тел.: (351) 725-59-03; эл. почта: sos-mc@mechel.ru

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Челябинская область, город Челябинск, улица Павелецкая 2-я, дом 14 (промзона ПАО "ЧМК") "Коксовая проходная № 7"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки: до 15.06.2018. Оплата продукции осуществляется в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счет Поставщика. Валюта платежа — рубль РФ. Условия оплаты - Покупатель производит платежи в счет оплаты продукции не позднее 60 календарных дней с даты поставки продукции на основании результатов приемки, при условии предоставления Поставщиком оригиналов документов, подтверждающих качество продукции (партии продукции), товарных накладных и счетов-фактур, соответствующих результатам приемки, оформленных в соответствии с требованиями законодательства. Цена должна включать в себя стоимость доставки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Челябинский завод по производству коксохимической продукции»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел-Кокс
    Все закупки и тендеры Мечел-Кокс

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    27.12.23.000

    Устройства защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Источник бесперебойного питания (ИБП) APC Smart-UPS SRT5KXLI 5000 VA"

    Кол-во: 1

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