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Номер извещения
ГП817793
Уникальный номер закупки
345-С
Наименование закупки
Источник бесперебойного питания (ИБП) APC Smart-UPS SRT5KXLI 5000 VA
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2018 11:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-59-10
Факс
+7 351 725-49-50
Адрес электронной почты
LILYA.STEPANENKO@MECHEL.RU
Ф.И.О. контактного лица
Степаненко Лилия Наилевна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Источник бесперебойного питания (ИБП) APC Smart-UPS SRT5KXLI 5000 VA
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Источник бесперебойного питания (ИБП) APC Smart-UPS SRT5KXLI 5000 VA
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Продукция (товар) поставляются в рамках договора поставки, заключенного на основании настоящей закупочной процедуры. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящая закупочная процедура не является разновидностью конкурса/аукциона/публичной оферты и не попадает под регулирование статей 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. При проведении настоящей закупочной процедуры, извещение о проведении закупочной процедуры, приглашение к участию вместе с прилагаемой документацией является приглашением для потенциальных Участников делать оферты в адрес организатора закупочной процедуры; заявка на участие в закупочной процедуре является офертой Участника. При этом Организатор не имеет обязанности заключения договора по результатам закупочной процедуры. При возникновении события, ограничивающего конкурентные процедуры, или дискредитации Участника со стороны Организатора. Участник вправе обратиться к представителю службы безопасности - Мартынов Виталий Владимирович тел.: (351) 725-59-03; эл. почта: sos-mc@mechel.ru
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047, Челябинская область, город Челябинск, улица Павелецкая 2-я, дом 14 (промзона ПАО "ЧМК") "Коксовая проходная № 7"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Мечел-Кокс
Все закупки и тендеры Мечел-Кокс
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
27.12.23.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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