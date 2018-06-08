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Номер извещения
ГП829078
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка запасных частей Лот № 1 для буровых установок Atlas Copco (DML-LP, DM45, PV-271), Лот № 2 для буровой установки Sandvik D-50KS
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.05.2018 03:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-21-17
Факс
+7 41147 9-21-61
Адрес электронной почты
viktoriya.Khorosheva@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Хорошева Виктория Иннокентьевна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле деталями, узлами и принадлежностями автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки
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Закупка запасных частей для буровых установок Atlas Copco (DML-LP, DM45, PV-271)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2018 11:00 GMT +308.06.2018 11:0008.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829078Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запасных частей для буровых установок Atlas Copco (DML-LP, DM45, PV-271)Нерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2018 11:0008.06.2018 11:0008.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829078Дата и время вскрытия заявок Закупка запасных частей для буровых установок Atlas Copco (DML-LP, DM45, PV-271)Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
08.08.2018 11:0008.08.2018 11:0008.08.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829078Подведение итогов не позднее Закупка запасных частей для буровых установок Atlas Copco (DML-LP, DM45, PV-271)Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка запасных частей для буровых установок Atlas Copco (DML-LP, DM45, PV-271)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ПОВАГОННЫЕ ОТПРАВКИ • Ст. Верхнезейск ДВ ЖД, код 913206 Грузополучатель: ООО «Эльгауголь», код 9559, ОКПО 13141274 Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина 3/1 в особых отметках указывать: с подачей на Верхний Улак, (груз для ООО «Эльгауголь»). КОНТЕЙНЕРНЫЕ ОТПРАВКИ • Ст. Верхнезейск ДВ ЖД, код 913206 (включить в стоимость транспортных расходов сверхнормативное контейнеропользование под выгрузкой на путях не общего пользования сроком на 10 суток). Грузополучатель: ООО «Мечел Транс Восток», код 6192, ОКПО 61403108 Почтовый адрес: 676290, Амурская область, г. Тында, ул. Мохортова 10, офис 213 в особых отметках указывать: с подачей на Верхний Улак, (груз для ООО «Эльгауголь») Или Отправка багажом • ст. Улак ДВ ЖД транспортная компания ООО «Продис-ДВ» (г.Благовещенск) любой вес и объем отправка через транспортные компании ООО «Азимут» и ООО «АЛК» - при условии, что одно место отгрузки не будет превышать 100 кг. и каждая партия отгрузки не должна превышать 400 кг. Грузополучатель: ООО «Эльгауголь» Адрес: 678960 Республика Саха (Якутия) г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 3/1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Эльгауголь
Все закупки и тендеры Эльгауголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
28.92.61.110
45.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 18
Кол-во: 3
Кол-во: 10
Кол-во: 7
Кол-во: 5
Закупка запасных частей для буровой установки Sandvik D-50KS
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2018 11:00 GMT +308.06.2018 11:0008.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829078Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запасных частей для буровой установки Sandvik D-50KSНерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2018 11:0008.06.2018 11:0008.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829078Дата и время вскрытия заявок Закупка запасных частей для буровой установки Sandvik D-50KSНерюнгри
Подведение итогов не позднее
08.08.2018 11:0008.08.2018 11:0008.08.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829078Подведение итогов не позднее Закупка запасных частей для буровой установки Sandvik D-50KSНерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка запасных частей для буровой установки Sandvik D-50KS
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ПОВАГОННЫЕ ОТПРАВКИ • Ст. Верхнезейск ДВ ЖД, код 913206 Грузополучатель: ООО «Эльгауголь», код 9559, ОКПО 13141274 Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина 3/1 в особых отметках указывать: с подачей на Верхний Улак, (груз для ООО «Эльгауголь»). КОНТЕЙНЕРНЫЕ ОТПРАВКИ • Ст. Верхнезейск ДВ ЖД, код 913206 (включить в стоимость транспортных расходов сверхнормативное контейнеропользование под выгрузкой на путях не общего пользования сроком на 10 суток). Грузополучатель: ООО «Мечел Транс Восток», код 6192, ОКПО 61403108 Почтовый адрес: 676290, Амурская область, г. Тында, ул. Мохортова 10, офис 213 в особых отметках указывать: с подачей на Верхний Улак, (груз для ООО «Эльгауголь») Или Отправка багажом • ст. Улак ДВ ЖД транспортная компания ООО «Продис-ДВ» (г.Благовещенск) любой вес и объем отправка через транспортные компании ООО «Азимут» и ООО «АЛК» - при условии, что одно место отгрузки не будет превышать 100 кг. и каждая партия отгрузки не должна превышать 400 кг. Грузополучатель: ООО «Эльгауголь» Адрес: 678960 Республика Саха (Якутия) г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 3/1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Эльгауголь
Все закупки и тендеры Эльгауголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
28.92.61.110
45.32.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 8
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