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    Главная / Торги / Закупка запасных частей Лот № 1 для буровых установок Atlas Copco (DML-LP, DM45, PV-271), Лот № 2 для буровой установки Sandvik D-50KS

    Закупка запасных частей Лот № 1 для буровых установок Atlas Copco (DML-LP, DM45, PV-271), Лот № 2 для буровой установки Sandvik D-50KS

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.06.2018 11:0008.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829078Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запасных частей для буровых установок Atlas Copco (DML-LP, DM45, PV-271)НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829078

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка запасных частей Лот № 1 для буровых установок Atlas Copco (DML-LP, DM45, PV-271), Лот № 2 для буровой установки Sandvik D-50KS

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.05.2018 03:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Технические задания на товар

    Изменения в извещении

    Проект спецификации в редакции ООО "Эльгауголь"

    Отгрузочные реквизиты

    Договор поставки в редакции ООО "Эльгауголь"

    Приложение А (система контроля работы с контрагентами)

    Изменения в извещении

    Закупочная документация ГП829078

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-21-17

    Факс

    +7 41147 9-21-61

    Адрес электронной почты

    viktoriya.Khorosheva@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Хорошева Виктория Иннокентьевна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Закупки и тендеры Услуги по торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле деталями, узлами и принадлежностями автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка запасных частей для буровых установок Atlas Copco (DML-LP, DM45, PV-271)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.06.2018 11:00 GMT +308.06.2018 11:0008.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829078Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запасных частей для буровых установок Atlas Copco (DML-LP, DM45, PV-271)Нерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    08.06.2018 11:0008.06.2018 11:0008.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829078Дата и время вскрытия заявок Закупка запасных частей для буровых установок Atlas Copco (DML-LP, DM45, PV-271)Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    08.08.2018 11:0008.08.2018 11:0008.08.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829078Подведение итогов не позднее Закупка запасных частей для буровых установок Atlas Copco (DML-LP, DM45, PV-271)Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.08.201808.08.2018 11:0008.08.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829078Подведение итогов не позднее Закупка запасных частей для буровых установок Atlas Copco (DML-LP, DM45, PV-271)Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка запасных частей для буровых установок Atlas Copco (DML-LP, DM45, PV-271)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ПОВАГОННЫЕ ОТПРАВКИ • Ст. Верхнезейск ДВ ЖД, код 913206 Грузополучатель: ООО «Эльгауголь», код 9559, ОКПО 13141274 Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина 3/1 в особых отметках указывать: с подачей на Верхний Улак, (груз для ООО «Эльгауголь»). КОНТЕЙНЕРНЫЕ ОТПРАВКИ • Ст. Верхнезейск ДВ ЖД, код 913206 (включить в стоимость транспортных расходов сверхнормативное контейнеропользование под выгрузкой на путях не общего пользования сроком на 10 суток). Грузополучатель: ООО «Мечел Транс Восток», код 6192, ОКПО 61403108 Почтовый адрес: 676290, Амурская область, г. Тында, ул. Мохортова 10, офис 213 в особых отметках указывать: с подачей на Верхний Улак, (груз для ООО «Эльгауголь») Или Отправка багажом • ст. Улак ДВ ЖД транспортная компания ООО «Продис-ДВ» (г.Благовещенск) любой вес и объем отправка через транспортные компании ООО «Азимут» и ООО «АЛК» - при условии, что одно место отгрузки не будет превышать 100 кг. и каждая партия отгрузки не должна превышать 400 кг. Грузополучатель: ООО «Эльгауголь» Адрес: 678960 Республика Саха (Якутия) г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 3/1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% в течение 60 календарных дней с момента поступления товара на склад Покупателя. Транспортные расходы включить в стоимость товара. Срок поставки 3 квартал 2018 года. Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Покупателя. Обязательное наличие паспорта качества либо иной документ, удостоверяющий качество товара при поступлении на склад. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счёт-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Эльгауголь
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    28.92.61.110

    Комплектующие (запасные части) бурильных и проходческих машин, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    45.3

    Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Штанга буровая № 57708398"

    Кол-во: 18

    "Позиция 2"

    "Адаптер нижний (долотный) № 92003615 (57384786)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Буровая штанга 92003794"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Адаптер нижний (долотный) № 57384802"

    Кол-во: 7

    "Позиция 5"

    "Адаптер №56255292 шпиндельный резьба 4,5 BECO д 178 мм"

    Кол-во: 5

    Лот 2

    Закупка запасных частей для буровой установки Sandvik D-50KS

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.06.2018 11:00 GMT +308.06.2018 11:0008.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829078Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запасных частей для буровой установки Sandvik D-50KSНерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    08.06.2018 11:0008.06.2018 11:0008.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829078Дата и время вскрытия заявок Закупка запасных частей для буровой установки Sandvik D-50KSНерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    08.08.2018 11:0008.08.2018 11:0008.08.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829078Подведение итогов не позднее Закупка запасных частей для буровой установки Sandvik D-50KSНерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.08.201808.08.2018 11:0008.08.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829078Подведение итогов не позднее Закупка запасных частей для буровой установки Sandvik D-50KSНерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка запасных частей для буровой установки Sandvik D-50KS

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ПОВАГОННЫЕ ОТПРАВКИ • Ст. Верхнезейск ДВ ЖД, код 913206 Грузополучатель: ООО «Эльгауголь», код 9559, ОКПО 13141274 Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина 3/1 в особых отметках указывать: с подачей на Верхний Улак, (груз для ООО «Эльгауголь»). КОНТЕЙНЕРНЫЕ ОТПРАВКИ • Ст. Верхнезейск ДВ ЖД, код 913206 (включить в стоимость транспортных расходов сверхнормативное контейнеропользование под выгрузкой на путях не общего пользования сроком на 10 суток). Грузополучатель: ООО «Мечел Транс Восток», код 6192, ОКПО 61403108 Почтовый адрес: 676290, Амурская область, г. Тында, ул. Мохортова 10, офис 213 в особых отметках указывать: с подачей на Верхний Улак, (груз для ООО «Эльгауголь») Или Отправка багажом • ст. Улак ДВ ЖД транспортная компания ООО «Продис-ДВ» (г.Благовещенск) любой вес и объем отправка через транспортные компании ООО «Азимут» и ООО «АЛК» - при условии, что одно место отгрузки не будет превышать 100 кг. и каждая партия отгрузки не должна превышать 400 кг. Грузополучатель: ООО «Эльгауголь» Адрес: 678960 Республика Саха (Якутия) г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 3/1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% в течение 60 календарных дней с момента поступления товара на склад Покупателя. Транспортные расходы включить в стоимость товара. Срок поставки 3 квартал 2018 года. Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Покупателя. Обязательное наличие паспорта качества либо иной документ, удостоверяющий качество товара при поступлении на склад. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счёт-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Эльгауголь
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    28.92.61.110

    Комплектующие (запасные части) бурильных и проходческих машин, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    45.32.29

    Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями прочая, не включенная в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Адаптер нижний (долотный) кат. №002520-001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Адаптер верхний (шпиндельный) кат. № 001277-001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Буровая штанга 002518-003"

    Кол-во: 8

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