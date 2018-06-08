Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

ПОВАГОННЫЕ ОТПРАВКИ • Ст. Верхнезейск ДВ ЖД, код 913206 Грузополучатель: ООО «Эльгауголь», код 9559, ОКПО 13141274 Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина 3/1 в особых отметках указывать: с подачей на Верхний Улак, (груз для ООО «Эльгауголь»). КОНТЕЙНЕРНЫЕ ОТПРАВКИ • Ст. Верхнезейск ДВ ЖД, код 913206 (включить в стоимость транспортных расходов сверхнормативное контейнеропользование под выгрузкой на путях не общего пользования сроком на 10 суток). Грузополучатель: ООО «Мечел Транс Восток», код 6192, ОКПО 61403108 Почтовый адрес: 676290, Амурская область, г. Тында, ул. Мохортова 10, офис 213 в особых отметках указывать: с подачей на Верхний Улак, (груз для ООО «Эльгауголь») Или Отправка багажом • ст. Улак ДВ ЖД транспортная компания ООО «Продис-ДВ» (г.Благовещенск) любой вес и объем отправка через транспортные компании ООО «Азимут» и ООО «АЛК» - при условии, что одно место отгрузки не будет превышать 100 кг. и каждая партия отгрузки не должна превышать 400 кг. Грузополучатель: ООО «Эльгауголь» Адрес: 678960 Республика Саха (Якутия) г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 3/1Рассчитать логистику >