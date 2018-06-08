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Номер извещения
31806519207
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание платных образовательных услуг по повышению квалификации по программам дополнительного профессионального образования для работников ФГУП "ЦЭНКИ" - "ЦЛМБР".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2018 09:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
Почтовый адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
Контактный телефон
+7 499 912-82-80
Факс
+7 499 912-84-21
Адрес электронной почты
nv.vinogradova@russian.space
Ф.И.О. контактного лица
Виноградова Наталья Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание платных образовательных услуг по повышению квалификации по программам дополнительного профессионального образования для работников ФГУП "ЦЭНКИ" - "ЦЛМБР".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2018 10:00 GMT +308.06.2018 10:0008.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806519207Дата и время окончания срока приема заявок Оказание платных образовательных услуг по повышению квалификации по программам дополнительного профессионального образования для работников ФГУП "ЦЭНКИ" - "ЦЛМБР".Москва
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2018 10:0008.06.2018 10:0008.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806519207Дата и время вскрытия заявок Оказание платных образовательных услуг по повышению квалификации по программам дополнительного профессионального образования для работников ФГУП "ЦЭНКИ" - "ЦЛМБР".Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.06.201818.06.2018 22:5918.06.2018 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806519207Подведение итогов не позднее Оказание платных образовательных услуг по повышению квалификации по программам дополнительного профессионального образования для работников ФГУП "ЦЭНКИ" - "ЦЛМБР".Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание платных образовательных услуг по повышению квалификации по программам дополнительного профессионального образования для работников ФГУП "ЦЭНКИ" - "ЦЛМБР".
Начальная цена
1 080 256,84
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
5 401,28 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием (приложение № 2 к Документации)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданием (приложение № 2 к Документации)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ЦЭНКИ
Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ
Адрес местонахождения
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
85.42.19.900
85.30
Документация лота
Кол-во: 1
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