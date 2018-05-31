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    Главная / Торги / Проведение капитального ремонта насосных агрегатов ЕНР-3К - 2шт. для филиала ПАО "Южный Кузбасс" - Управление по подземной добыче угля - шахты "Сибиргинская".

    Проведение капитального ремонта насосных агрегатов ЕНР-3К - 2шт. для филиала ПАО "Южный Кузбасс" - Управление по подземной добыче угля - шахты "Сибиргинская".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2018 10:0031.05.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817764Дата и время окончания срока приема заявок Проведение капитального ремонта насосных агрегатов ЕНР-3К - 2шт. для филиала ПАО "Южный Кузбасс" - Управление по подземной добыче угля - шахты "Сибиргинская".МеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817764

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение капитального ремонта насосных агрегатов ЕНР-3К - 2шт. для филиала ПАО "Южный Кузбасс" - Управление по подземной добыче угля - шахты "Сибиргинская".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.05.2018 09:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Документация к лоту

    Изменения в извещении

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Юридический адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Почтовый адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Контактный телефон

    +7 38475 7-28-03

    Факс

    +7 38475 7-22-41

    Адрес электронной почты

    kilinaaa@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Килина Алена Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская Область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение капитального ремонта насосных агрегатов ЕНР-3К - 2шт. для филиала ПАО "Южный Кузбасс" - Управление по подземной добыче угля - шахты "Сибиргинская".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.05.2018 10:00 GMT +331.05.2018 10:0031.05.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817764Дата и время окончания срока приема заявок Проведение капитального ремонта насосных агрегатов ЕНР-3К - 2шт. для филиала ПАО "Южный Кузбасс" - Управление по подземной добыче угля - шахты "Сибиргинская".Междуреченск

    Дата и время вскрытия заявок

    31.05.2018 10:0031.05.2018 10:0031.05.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817764Дата и время вскрытия заявок Проведение капитального ремонта насосных агрегатов ЕНР-3К - 2шт. для филиала ПАО "Южный Кузбасс" - Управление по подземной добыче угля - шахты "Сибиргинская".Междуреченск

    Подведение итогов не позднее

    31.07.2018 10:0031.07.2018 10:0031.07.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817764Подведение итогов не позднее Проведение капитального ремонта насосных агрегатов ЕНР-3К - 2шт. для филиала ПАО "Южный Кузбасс" - Управление по подземной добыче угля - шахты "Сибиргинская".Междуреченск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.201831.07.2018 10:0031.07.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817764Подведение итогов не позднее Проведение капитального ремонта насосных агрегатов ЕНР-3К - 2шт. для филиала ПАО "Южный Кузбасс" - Управление по подземной добыче угля - шахты "Сибиргинская".Междуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение капитального ремонта насосных агрегатов ЕНР-3К - 2шт. для филиала ПАО "Южный Кузбасс" - Управление по подземной добыче угля - шахты "Сибиргинская".

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Срок выполнения работ не более 3 (трех) месяцев с даты подписания договора (дополнительного соглашения).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ПАО "Южный Кузбасс", г.Междуреченск, ул. Юности 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится в течение 90 дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Адрес местонахождения

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Классификатор ОКПД2

    33

    Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Насосный агрегат ЕНР-3К"

    Кол-во: 2

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