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Номер извещения
ГП817764
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение капитального ремонта насосных агрегатов ЕНР-3К - 2шт. для филиала ПАО "Южный Кузбасс" - Управление по подземной добыче угля - шахты "Сибиргинская".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2018 09:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-28-03
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
kilinaaa@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Килина Алена Андреевна
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
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Проведение капитального ремонта насосных агрегатов ЕНР-3К - 2шт. для филиала ПАО "Южный Кузбасс" - Управление по подземной добыче угля - шахты "Сибиргинская".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2018 10:00 GMT +331.05.2018 10:0031.05.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817764Дата и время окончания срока приема заявок Проведение капитального ремонта насосных агрегатов ЕНР-3К - 2шт. для филиала ПАО "Южный Кузбасс" - Управление по подземной добыче угля - шахты "Сибиргинская".Междуреченск
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2018 10:0031.05.2018 10:0031.05.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817764Дата и время вскрытия заявок Проведение капитального ремонта насосных агрегатов ЕНР-3К - 2шт. для филиала ПАО "Южный Кузбасс" - Управление по подземной добыче угля - шахты "Сибиргинская".Междуреченск
Подведение итогов не позднее
31.07.2018 10:0031.07.2018 10:0031.07.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817764Подведение итогов не позднее Проведение капитального ремонта насосных агрегатов ЕНР-3К - 2шт. для филиала ПАО "Южный Кузбасс" - Управление по подземной добыче угля - шахты "Сибиргинская".Междуреченск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.07.201831.07.2018 10:0031.07.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817764Подведение итогов не позднее Проведение капитального ремонта насосных агрегатов ЕНР-3К - 2шт. для филиала ПАО "Южный Кузбасс" - Управление по подземной добыче угля - шахты "Сибиргинская".Междуреченск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение капитального ремонта насосных агрегатов ЕНР-3К - 2шт. для филиала ПАО "Южный Кузбасс" - Управление по подземной добыче угля - шахты "Сибиргинская".
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Срок выполнения работ не более 3 (трех) месяцев с даты подписания договора (дополнительного соглашения).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ПАО "Южный Кузбасс", г.Междуреченск, ул. Юности 6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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