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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31806518997
Уникальный номер закупки
121
Наименование закупки
Поставка спецодежды и средств индивидуальной защиты
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2018 09:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Почтовый адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Контактный телефон
+7 495 627-11-08
Факс
+7 495 485-03-88
Адрес электронной почты
zakupki.lemz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппова Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка спецодежды и средств индивидуальной защиты
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2018 15:00 GMT +313.06.2018 15:0013.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806518997Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодежды и средств индивидуальной защитыМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
20.06.2018 11:0020.06.2018 11:0020.06.2018 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806518997Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка спецодежды и средств индивидуальной защитыМосква
Дата и время проведения
20.06.2018 14:0020.06.2018 14:0020.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время проведения 31806518997Дата и время проведения Поставка спецодежды и средств индивидуальной защитыМосква
Подведение итогов не позднее
26.06.2018 14:5026.06.2018 14:5026.06.2018 14:50Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806518997Подведение итогов не позднее Поставка спецодежды и средств индивидуальной защитыМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спецодежды и средств индивидуальной защиты
Начальная цена
5 425 565,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
54 255,65 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Технической частью (Часть III) и Проектом Договора (Часть IV)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО ЛЭМЗ
Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ
Адрес местонахождения
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
14.12.30.190
14.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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