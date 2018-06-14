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Номер извещения
31806519116
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Текущий ремонт полов в осях А-Я/25-30, отм.0,00 и ремонту отмостки здания Механосборочного корпуса блок А, лит. ДЯ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2018 09:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
Почтовый адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
Контактный телефон
+7 812 363-96-64
Факс
+7 812 363-96-64
Адрес электронной почты
tender@dsszrc.ru
Ф.И.О. контактного лица
Подвязников Михаил Львович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика (Приложение №3) и в установленный Договором срок выполнить работы по текущему ремонту полов в осях А-Я/25-30, отм. 0,00 и ремонт отмостки здания Механосборочного корпуса блок А (далее - Работы) по адресу: пр. Обуховской Обороны дом 120, литера ДЯ (далее - Объект)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2018 18:00 GMT +314.06.2018 18:0014.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806519116Дата и время окончания срока приема заявок Подрядчик обязуется по заданию Заказчика (Приложение №3) и в установленный Договором срок выполнить работы по текущему ремонту полов в осях А-Я/25-30, отм. 0,00 и ремонт отмостки здания Механосборочного корпуса блок А (далее - Работы) по адресу: пр. Обуховской Обороны дом 120, литера ДЯ (далее - Объект)Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2018 18:00GMT +314.06.2018 18:0014.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806519116Дата и время вскрытия заявок Подрядчик обязуется по заданию Заказчика (Приложение №3) и в установленный Договором срок выполнить работы по текущему ремонту полов в осях А-Я/25-30, отм. 0,00 и ремонт отмостки здания Механосборочного корпуса блок А (далее - Работы) по адресу: пр. Обуховской Обороны дом 120, литера ДЯ (далее - Объект)Санкт-Петербург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
04.07.201804.07.2018 20:0004.07.2018 20:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806519116Дата окончания срока рассмотрения заявок Подрядчик обязуется по заданию Заказчика (Приложение №3) и в установленный Договором срок выполнить работы по текущему ремонту полов в осях А-Я/25-30, отм. 0,00 и ремонт отмостки здания Механосборочного корпуса блок А (далее - Работы) по адресу: пр. Обуховской Обороны дом 120, литера ДЯ (далее - Объект)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
13.07.2018 20:0013.07.2018 20:0013.07.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806519116Подведение итогов не позднее Подрядчик обязуется по заданию Заказчика (Приложение №3) и в установленный Договором срок выполнить работы по текущему ремонту полов в осях А-Я/25-30, отм. 0,00 и ремонт отмостки здания Механосборочного корпуса блок А (далее - Работы) по адресу: пр. Обуховской Обороны дом 120, литера ДЯ (далее - Объект)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.07.201813.07.2018 20:0013.07.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806519116Подведение итогов не позднее Подрядчик обязуется по заданию Заказчика (Приложение №3) и в установленный Договором срок выполнить работы по текущему ремонту полов в осях А-Я/25-30, отм. 0,00 и ремонт отмостки здания Механосборочного корпуса блок А (далее - Работы) по адресу: пр. Обуховской Обороны дом 120, литера ДЯ (далее - Объект)Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика (Приложение №3) и в установленный Договором срок выполнить работы по текущему ремонту полов в осях А-Я/25-30, отм. 0,00 и ремонт отмостки здания Механосборочного корпуса блок А (далее - Работы) по адресу: пр. Обуховской Обороны дом 120, литера ДЯ (далее - Объект)
Начальная цена
3 188 337,58
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
63 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Работы выполняются в соответствии с требованиями указанными в Т.З.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны дом 120, литера ДЯРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Все закупки и тендеры СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
43.99.40
43.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1360
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