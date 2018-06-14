Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Текущий ремонт полов в осях А-Я/25-30, отм.0,00 и ремонту отмостки здания Механосборочного корпуса блок А, лит. ДЯ

    Текущий ремонт полов в осях А-Я/25-30, отм.0,00 и ремонту отмостки здания Механосборочного корпуса блок А, лит. ДЯ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.06.2018 18:0014.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806519116Дата и время окончания срока приема заявок Подрядчик обязуется по заданию Заказчика (Приложение №3) и в установленный Договором срок выполнить работы по текущему ремонту полов в осях А-Я/25-30, отм. 0,00 и ремонт отмостки здания Механосборочного корпуса блок А (далее - Работы) по адресу: пр. Обуховской Обороны дом 120, литера ДЯ (далее - Объект)Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806519116

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Текущий ремонт полов в осях А-Я/25-30, отм.0,00 и ремонту отмостки здания Механосборочного корпуса блок А, лит. ДЯ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.05.2018 09:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    График производства работ

    Изменения и дополнения к приложению №5

    Типовая документация

    Приложение №2

    Приложение №1

    Проект договора

    Смета

    Техническое задание

    Изменения в извещении

    Извещение

    Вносимые изменения

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
    Все закупки и тендеры СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    Почтовый адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Контактный телефон

    +7 812 363-96-64

    Факс

    +7 812 363-96-64

    Адрес электронной почты

    tender@dsszrc.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Подвязников Михаил Львович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Подрядчик обязуется по заданию Заказчика (Приложение №3) и в установленный Договором срок выполнить работы по текущему ремонту полов в осях А-Я/25-30, отм. 0,00 и ремонт отмостки здания Механосборочного корпуса блок А (далее - Работы) по адресу: пр. Обуховской Обороны дом 120, литера ДЯ (далее - Объект)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.06.2018 18:00 GMT +314.06.2018 18:0014.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806519116Дата и время окончания срока приема заявок Подрядчик обязуется по заданию Заказчика (Приложение №3) и в установленный Договором срок выполнить работы по текущему ремонту полов в осях А-Я/25-30, отм. 0,00 и ремонт отмостки здания Механосборочного корпуса блок А (далее - Работы) по адресу: пр. Обуховской Обороны дом 120, литера ДЯ (далее - Объект)Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    14.06.2018 18:00GMT +314.06.2018 18:0014.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806519116Дата и время вскрытия заявок Подрядчик обязуется по заданию Заказчика (Приложение №3) и в установленный Договором срок выполнить работы по текущему ремонту полов в осях А-Я/25-30, отм. 0,00 и ремонт отмостки здания Механосборочного корпуса блок А (далее - Работы) по адресу: пр. Обуховской Обороны дом 120, литера ДЯ (далее - Объект)Санкт-Петербург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    04.07.201804.07.2018 20:0004.07.2018 20:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806519116Дата окончания срока рассмотрения заявок Подрядчик обязуется по заданию Заказчика (Приложение №3) и в установленный Договором срок выполнить работы по текущему ремонту полов в осях А-Я/25-30, отм. 0,00 и ремонт отмостки здания Механосборочного корпуса блок А (далее - Работы) по адресу: пр. Обуховской Обороны дом 120, литера ДЯ (далее - Объект)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    13.07.2018 20:0013.07.2018 20:0013.07.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806519116Подведение итогов не позднее Подрядчик обязуется по заданию Заказчика (Приложение №3) и в установленный Договором срок выполнить работы по текущему ремонту полов в осях А-Я/25-30, отм. 0,00 и ремонт отмостки здания Механосборочного корпуса блок А (далее - Работы) по адресу: пр. Обуховской Обороны дом 120, литера ДЯ (далее - Объект)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.07.201813.07.2018 20:0013.07.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806519116Подведение итогов не позднее Подрядчик обязуется по заданию Заказчика (Приложение №3) и в установленный Договором срок выполнить работы по текущему ремонту полов в осях А-Я/25-30, отм. 0,00 и ремонт отмостки здания Механосборочного корпуса блок А (далее - Работы) по адресу: пр. Обуховской Обороны дом 120, литера ДЯ (далее - Объект)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Подрядчик обязуется по заданию Заказчика (Приложение №3) и в установленный Договором срок выполнить работы по текущему ремонту полов в осях А-Я/25-30, отм. 0,00 и ремонт отмостки здания Механосборочного корпуса блок А (далее - Работы) по адресу: пр. Обуховской Обороны дом 120, литера ДЯ (далее - Объект)

    Начальная цена

    3 188 337,58

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    63 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    63 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Работы выполняются в соответствии с требованиями указанными в Т.З.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны дом 120, литера ДЯРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплату за выполненные Работы Заказчик перечисляет в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Актов о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2, КС-3) в размере стоимости фактически выполненных работ.Основанием для оплаты выполненных Работ, согласно п. 4.1.1.ст.4. Договора, являются: - Акты о приёмке выполненных работ (КС-2, КС-3), подписанные обеими Сторонами; - выставленный Подрядчиком счет; - наличие надлежаще оформленной счет-фактуры. Счет и счета-фактуры должны быть выставлены не позднее 5-ти календарных дней после подписания Актов приема-передачи выполненных работ (КС-2, КС-3). Срок начала выполнения Работ – с даты подписания настоящего Договора. Срок окончания выполнения Работ – не более 55 (пятьдесят пять) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора. Работы выполняются в соответствии с Локальной сметой (Приложение №4), которая составляется Заказчиком, согласно п. 3.5.2.ст.3. Договора и применяется Подрядчиком с применением понижающего коэффициента (сумма в строке «Итого с коэффициентом понижения» округляется до целых рублей), и с момента её утверждения Заказчиком становится неотъемлемой частью настоящего Договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
    Все закупки и тендеры СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Классификатор ОКПД2

    43.99.40

    Работы бетонные и железобетонные

    Классификатор ОКВЭД2

    43.99

    Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки"

    Кол-во: 1360

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014270
    Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и выполнению работ по ремонту Кран автомобильный (100-199т) Liebherr Крана автомобильного Liebherr LTM 1100-5.2 (100т.) (Этап 6.9.1. Лупинги МГ «Сила Сибири») для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и выполнению работ по ремонту Кран...
    593788
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014269
    Поставка металлопроката для стенда (КР ЛЧМГ МГ Уренгой-Надым I, Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 "Новоуренгойская") для нужд ООО ГСП-Механизация"
    Поставка металлопроката для стенда (КР ЛЧМГ МГ Уренгой-Надым I, Реконструкция системы сбора...
    593787
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО
    Конкурентный отбор № АП010127
    Поставка прицепа тракторного топливозаправочного ПТЗ 5800 (или эквивалента) для нужд ООО "Газпромнефть-Аэро Шереметьево"
    Поставка прицепа тракторного топливозаправочного ПТЗ 5800 (или эквивалента) для нужд ООО...
    572346
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Нижегородтеплогаз
    Конкурентный отбор № 32211081565
    Поставка моторного топлива с использованием топливных карт.
    Поставка моторного топлива с использованием топливных карт.
    593742
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    5 922 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    МАУ СШОР № 8
    Аукцион на понижение № 32211081549
    Аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку ГСМ (Дизельное топливо, бензин АИ-92) для нужд Муниципального автономного учреждения «СШОР № 8»
    Аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку ГСМ (Дизельное топливо,...
    593741
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    980 080
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    Нижегородтеплогаз
    Маркетинговые исследования * № 32211081526
    Оказание услуг по выполнению комплекса регламентных мероприятий по подготовке котлов к отопительному сезону (подготовка котлов к режимно-наладочным испытаниям, химпромывка, гидропневматическая промывка, режимно-наладочные испытания котлов) в котельных г.Дзержинска и г.Сергач Нижегородской области.
    Оказание услуг по выполнению комплекса регламентных мероприятий по подготовке котлов к...
    593732
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования *
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    29 824 859
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП013759
    Закупка сэндвич-панелей
    Закупка сэндвич-панелей
    591483
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО Уралмашзавод
    Попозиционная № ГП237213
    Метзаготовка (поковки для ЭКГ-20 № 47, № 49 и № 50-52)
    Метзаготовка (поковки для ЭКГ-20 № 47, № 49 и № 50-52)
    593734
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить