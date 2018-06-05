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Номер извещения
ГП817756
Уникальный номер закупки
32
Наименование закупки
Выполнение полного комплекса услуг по организации производства, оформлению необходимой документации для лицензирования и регистрации лекарственного средства "Ксенон. Газ медицинский сжатый"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2018 09:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
Почтовый адрес
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
Контактный телефон
+7 495 549-17-86
Факс
+7 495 541-78-11
Адрес электронной почты
natalya.kotelnikova@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Котельникова Наталья Ивановна
Место рассмотрения предложений
Ленинский район
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение полного комплекса услуг по организации производства, оформлению необходимой документации для лицензирования и регистрации лекарственного средства "Ксенон. Газ медицинский сжатый"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2018 17:30 GMT +305.06.2018 17:3005.06.2018 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817756Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение полного комплекса услуг по организации производства, оформлению необходимой документации для лицензирования и регистрации лекарственного средства "Ксенон. Газ медицинский сжатый"Ленинский район
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2018 17:3005.06.2018 17:3005.06.2018 17:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817756Дата и время вскрытия заявок Выполнение полного комплекса услуг по организации производства, оформлению необходимой документации для лицензирования и регистрации лекарственного средства "Ксенон. Газ медицинский сжатый"Ленинский район
Подведение итогов не позднее
30.06.2018 17:0030.06.2018 17:0030.06.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817756Подведение итогов не позднее Выполнение полного комплекса услуг по организации производства, оформлению необходимой документации для лицензирования и регистрации лекарственного средства "Ксенон. Газ медицинский сжатый"Ленинский район
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.06.201830.06.2018 17:0030.06.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817756Подведение итогов не позднее Выполнение полного комплекса услуг по организации производства, оформлению необходимой документации для лицензирования и регистрации лекарственного средства "Ксенон. Газ медицинский сжатый"Ленинский район
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение полного комплекса услуг по организации производства, оформлению необходимой документации для лицензирования и регистрации лекарственного средства "Ксенон. Газ медицинский сжатый"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями договора и технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Московская область, Ленинский район, город Видное, Белокаменной шоссе, владение 13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Москокс
Все закупки и тендеры АО Москокс
Адрес местонахождения
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
86
21.20.9
69.10.15.000
72
Документация лота
Кол-во: 0
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