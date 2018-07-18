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    Главная / Торги / Поставка автошин для нужд ООО "Краснодар Водоканал"

    Поставка автошин для нужд ООО "Краснодар Водоканал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.07.2018 16:0018.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806522296Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автошин для ООО "Краснодар Водоканал"КраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806522296

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка автошин для нужд ООО "Краснодар Водоканал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.05.2018 15:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗД

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    Почтовый адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Контактный телефон

    +7 861 992-30-06

    Факс

    +7 861 220-29-80

    Адрес электронной почты

    v.mihailova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Михайлова Виктория Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский Край

    Закупки и тендеры Шины, покрышки и камеры резиновые; восстановление протекторов и резиновых шин

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автошин для ООО "Краснодар Водоканал"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.08.201817.08.2018 11:0017.08.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806522296Подведение итогов не позднее Поставка автошин для ООО "Краснодар Водоканал"Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автошин для ООО "Краснодар Водоканал"

    Начальная цена

    2 872 068,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Краснодар, ул. Каляева, 198Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ИК
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Классификатор ОКПД2

    22.11.1

    Шины, покрышки и камеры резиновые новые

    Классификатор ОКВЭД2

    22.11

    Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек

    Документация лота

    ТЗД

    24.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КАМАЗ-5460 (4х2)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 2"

    "Ханкок на автомобиль Хёндай HD 78"

    Кол-во: 18

    "Позиция 3"

    "ГАЗ соболь"

    Кол-во: 12

    "Позиция 4"

    "ГАЗ ГАЗЕЛЬ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 5"

    "спецшина для импортной техники для дорог с асфальтным покрытием"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "С/х шина"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "автошина с универсальным протектором (ромбик)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "автошина с универсальным протектором (ромбик)"

    Кол-во: 22

    "Позиция 9"

    "автошина с универсальным протектором (ромбик)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 10"

    "автошина с универсальным протектором (ромбик)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 11"

    "автошина с универсальным протектором (ромбик)"

    Кол-во: 26

    "Позиция 12"

    "грузовая автошина (задняя ось)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "автошина летняя"

    Кол-во: 12

    "Позиция 14"

    "автошина на автомобиль Хендай"

    Кол-во: 18

    "Позиция 15"

    "Гусеница на миниэкскаватор HYUNDAY R27Z-9"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "КАМАЗ-65116 (6х4)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 17"

    "КАМАЗ-6460 (6х4)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 18"

    "спецшина для импортной техники для дорог с авфальтным покрытием"

    Кол-во: 2

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