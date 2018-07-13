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    Главная / Торги / Аппараты для сварки труб ПНД

    Аппараты для сварки труб ПНД

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.07.2018 13:0013.07.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806243Дата и время окончания срока приема заявок Аппараты для сварки труб ПНДЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806243

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Аппараты для сварки труб ПНД

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.06.2018 07:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Образцы основных форм для заполнения

    Техническое задание

    Типовой договор ПАО "ЧМК"

    Типовая спецификация

    Существенные условия поставки

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-23-94

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    AleksejGordeev@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гордеев Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская Область

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Аппараты для сварки труб ПНД

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.12.201801.12.2018 13:0001.12.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806243Подведение итогов не позднее Аппараты для сварки труб ПНДЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аппараты для сварки труб ПНД

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 60 дней после поставки продукции на склад Покупателя. Цена за 1 ед. без НДС, транспортные расходы включены в стоимость оборудования. Поставка осуществляется в течение 60-90 дней с момента заключения договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    27.9

    Оборудование электрическое прочее

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аппарат для сварки труб ПНД 200-500 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Аппарат для сварки труб ПНД 60-250 мм"

    Кол-во: 1

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