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Номер извещения
31806518767
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка агрегатов для формирования неснижаемого запаса запасных частей и агрегатов ВС АН-24
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2018 08:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9,
Почтовый адрес
677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9
Контактный телефон
+7 4112 49-12-27
Факс
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Адрес электронной почты
DMIRTIEVA.ELENA@yakutia.aero
Ф.И.О. контактного лица
Дмитриева Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
Якутск
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Поставка агрегатов для формирования неснижаемого запаса запасных частей и агрегатов ВС АН-24
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.06.2018 09:00 GMT +301.06.2018 09:0001.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806518767Дата и время окончания срока приема заявок Поставка агрегатов для формирования неснижаемого запаса запасных частей и агрегатов ВС АН-24Якутск
Дата и время вскрытия заявок
01.06.2018 09:0001.06.2018 09:0001.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806518767Дата и время вскрытия заявок Поставка агрегатов для формирования неснижаемого запаса запасных частей и агрегатов ВС АН-24Якутск
Подведение итогов не позднее
07.06.2018 09:0007.06.2018 09:0007.06.2018 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806518767Подведение итогов не позднее Поставка агрегатов для формирования неснижаемого запаса запасных частей и агрегатов ВС АН-24Якутск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка агрегатов для формирования неснижаемого запаса запасных частей и агрегатов ВС АН-24
Начальная цена
0,10
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с условиями договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с условиями договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ
Все закупки и тендеры АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ
Адрес местонахождения
677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9,
677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9
30.30.5
46.19
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 101
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