Запрос предложений на выполнение работ по текущему ремонту паровых и водогрейных котлов ПО в г. Чебаркуль согласно техническому заданию для нужд Челябинского филиала ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31806518916 Уникальный номер закупки 243 Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений на выполнение работ по текущему ремонту паровых и водогрейных котлов ПО в г. Чебаркуль согласно техническому заданию для нужд Челябинского филиала ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО». Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционные торги Способ реализации Дата публикации

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