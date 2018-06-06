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    Главная / Торги / Запрос предложений на выполнение работ по текущему ремонту паровых и водогрейных котлов ПО в г. Чебаркуль согласно техническому заданию для нужд Челябинского филиала ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО».

    Запрос предложений на выполнение работ по текущему ремонту паровых и водогрейных котлов ПО в г. Чебаркуль согласно техническому заданию для нужд Челябинского филиала ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.06.2018 12:0006.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806518916Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт паровых и водогрейных котловЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806518916

    Уникальный номер закупки

    243

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на выполнение работ по текущему ремонту паровых и водогрейных котлов ПО в г. Чебаркуль согласно техническому заданию для нужд Челябинского филиала ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.05.2018 09:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Челябинский филиал общества с ограниченной ответственностью Мечел-Энерго
    Все закупки и тендеры ЧФ ООО Мечел-Энерго

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-39-85 доб. 236

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    NatalyaGurdina@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гурдина Наталья Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская Область

    Закупки и тендеры Услуги по ремонту металлоизделий

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Текущий ремонт паровых и водогрейных котлов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.06.201829.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806518916Подведение итогов не позднее Текущий ремонт паровых и водогрейных котловЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Текущий ремонт паровых и водогрейных котлов

    Начальная цена

    800 437,66

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствие с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится Заказчиком в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня подписания обеими сторонами Акта о приемке выполненных работ (ф. КС-2), справки о стоимости выполненных работ (ф. КС-3), выставления Подрядчиком счет-фактуры.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Чебаркуль

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО

    Адрес местонахождения

    454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,

    454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14

    Классификатор ОКПД2

    33.11.13

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию ядерных реакторов и паровых котлов, кроме водяных котлов центрального отопления

    Классификатор ОКВЭД2

    33.11

    Ремонт металлоизделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт металлоизделий"

    Кол-во: 1

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