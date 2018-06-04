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Номер извещения
ГП817749
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуги по выполнению проектных работ, консультационные услуги - энергетика
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2018 08:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628600, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, ул. Индустриальная, д. 95 стр. 1
Почтовый адрес
628600, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, ул. Индустриальная, д. 95 стр. 1
Контактный телефон
+7 3466 49-10-30 доб. 1122
Факс
--
Адрес электронной почты
tdo@snph.biz
Ф.И.О. контактного лица
Киреев Сергей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Нижневартовск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по выполнению проектных работ, консультационные услуги - энергетика
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.06.2018 12:00 GMT +304.06.2018 12:0004.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817749Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по выполнению проектных работ, консультационные услуги - энергетикаНижневартовск
Дата и время вскрытия заявок
04.06.2018 12:0004.06.2018 12:0004.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817749Дата и время вскрытия заявок Услуги по выполнению проектных работ, консультационные услуги - энергетикаНижневартовск
Подведение итогов не позднее
08.06.2018 12:0008.06.2018 12:0008.06.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817749Подведение итогов не позднее Услуги по выполнению проектных работ, консультационные услуги - энергетикаНижневартовск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по выполнению проектных работ, консультационные услуги - энергетика
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
628600, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, ул. Индустриальная, д. 95 стр. 1
71.12.13.000
Документация лота
Кол-во: 0
Кол-во: 0
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