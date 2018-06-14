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    Главная / Торги / Разработка рабочего проекта, поставка оборудования, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации

    Разработка рабочего проекта, поставка оборудования, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.06.2018 13:0014.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817753Дата и время окончания срока приема заявок Разработка рабочего проекта, поставка оборудования, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализацииЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817753

    Уникальный номер закупки

    ГП817753

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Разработка рабочего проекта, поставка оборудования, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.05.2018 08:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Закупочная документация

    Прил.1. Технические задания

    Анкета участника

    Прил. 2. Договор подряда на 2018 год

    Приложение к договору

    Приложение по ЦП

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Челябинский завод по производству коксохимической продукции
    Все закупки и тендеры Мечел-Кокс

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-49-56

    Факс

    +7 351 725-49-50

    Адрес электронной почты

    viktortararaev@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тарараев Виктор Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка рабочего проекта, поставка оборудования, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.07.201814.07.2018 13:0014.07.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817753Подведение итогов не позднее Разработка рабочего проекта, поставка оборудования, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализацииЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка рабочего проекта, поставка оборудования, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническим заданиям. Срок выполнения работ июнь - сентябрь 2018 г. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий запрос не является разновидностью конкурса/аукциона/публичной оферты и не подпадает под регулирование статей 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. При проведении запроса цен/предложений приглашение к участию вместе с документацией по запросу является приглашением поставщикам делать оферты в адрес Организатора закупочной процедуры; заявка на участие в запросе является офертой потенциального Участника запроса цен/предложений. При этом Организатор не имеет обязанности заключения договора по его результатам; Участник вправе обратиться к представителю службы безопасности при возникновении события, ограничивающего конкурентные процедуры или дискредитации Участника со стороны Организатора. Мартынов Виталий Владимирович тел.: (351) 725-59-03; эл. почта: sos-mc@mechel.ru

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, ул. 2-я Павелецкая, д. 14, промзона ПАО "ЧМК"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Работы производятся на территории ООО "Мечел-Кокс". Договор в редакции ООО "Мечел-Кокс". Оплата производится после подписания акта выполненных работ и получения счет-фактуры в течение 90 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Челябинский завод по производству коксохимической продукции»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел-Кокс
    Все закупки и тендеры Мечел-Кокс

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    43.21.10.140

    Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка рабочего проекта, поставка оборудования, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации"

    Кол-во: 0

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