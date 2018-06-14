"Разработка рабочего проекта, поставка оборудования, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации"

Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Согласно техническим заданиям. Срок выполнения работ июнь - сентябрь 2018 г. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий запрос не является разновидностью конкурса/аукциона/публичной оферты и не подпадает под регулирование статей 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. При проведении запроса цен/предложений приглашение к участию вместе с документацией по запросу является приглашением поставщикам делать оферты в адрес Организатора закупочной процедуры; заявка на участие в запросе является офертой потенциального Участника запроса цен/предложений. При этом Организатор не имеет обязанности заключения договора по его результатам; Участник вправе обратиться к представителю службы безопасности при возникновении события, ограничивающего конкурентные процедуры или дискредитации Участника со стороны Организатора. Мартынов Виталий Владимирович тел.: (351) 725-59-03; эл. почта: sos-mc@mechel.ru