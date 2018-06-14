www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП817753
Уникальный номер закупки
ГП817753
Наименование закупки
Разработка рабочего проекта, поставка оборудования, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2018 08:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-49-56
Факс
+7 351 725-49-50
Адрес электронной почты
viktortararaev@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тарараев Виктор Викторович
Место рассмотрения предложений
Челябинск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Разработка рабочего проекта, поставка оборудования, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка рабочего проекта, поставка оборудования, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническим заданиям. Срок выполнения работ июнь - сентябрь 2018 г. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий запрос не является разновидностью конкурса/аукциона/публичной оферты и не подпадает под регулирование статей 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. При проведении запроса цен/предложений приглашение к участию вместе с документацией по запросу является приглашением поставщикам делать оферты в адрес Организатора закупочной процедуры; заявка на участие в запросе является офертой потенциального Участника запроса цен/предложений. При этом Организатор не имеет обязанности заключения договора по его результатам; Участник вправе обратиться к представителю службы безопасности при возникновении события, ограничивающего конкурентные процедуры или дискредитации Участника со стороны Организатора. Мартынов Виталий Владимирович тел.: (351) 725-59-03; эл. почта: sos-mc@mechel.ru
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047, ул. 2-я Павелецкая, д. 14, промзона ПАО "ЧМК"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Мечел-Кокс
Все закупки и тендеры Мечел-Кокс
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
43.21.10.140
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.