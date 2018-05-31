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    Главная / Торги / Поставка рукава для газовой сварки I-9.0-0,63

    Поставка рукава для газовой сварки I-9.0-0,63

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2018 18:0031.05.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817746Дата и время окончания срока приема заявок Поставка рукава для газовой сварки I-9.0-0,63ЗлатоустПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817746

    Уникальный номер закупки

    883

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка рукава для газовой сварки I-9.0-0,63

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.05.2018 06:50

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Юридический адрес

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Почтовый адрес

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Контактный телефон

    +7 3513 66-60-55

    Факс

    +7 3513 66-22-70

    Адрес электронной почты

    mts26@zlatmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фаткуллина Лариса Шарафтдиновна

    Место рассмотрения предложений

    Златоуст

    Закупки и тендеры Челябинская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка рукава для газовой сварки I-9.0-0,63

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.05.2018 18:00 GMT +331.05.2018 18:0031.05.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817746Дата и время окончания срока приема заявок Поставка рукава для газовой сварки I-9.0-0,63Златоуст

    Дата и время вскрытия заявок

    01.06.2018 06:0001.06.2018 06:0001.06.2018 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817746Дата и время вскрытия заявок Поставка рукава для газовой сварки I-9.0-0,63Златоуст

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.06.201801.06.2018 14:0001.06.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817746Подведение итогов не позднее Поставка рукава для газовой сварки I-9.0-0,63Златоуст

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка рукава для газовой сварки I-9.0-0,63

    Начальная цена

    3 360 168,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    33 601,68 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    33 601,68

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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Челябинская обл., г.Златоуст, Парковый проезд,1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗЛАТМАШ
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Адрес местонахождения

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Классификатор ОКПД2

    22.21.2

    Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка рукава для газовой сварки I-9.0-0,63"

    Кол-во: 105000

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