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Номер извещения
ГП817743
Уникальный номер закупки
18-50204/719
Наименование закупки
Открытый Запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по замене основания детской игровой площадки расположенной по адресу: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Зворыкина, д. 2, к. 2
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2018 19:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143026, Российская Федерация, Москва, тер. Сколково Инновационного Центра, ул. Луговая, д. 4 корп. 2
Почтовый адрес
143026, Российская Федерация, Москва, тер. Сколково Инновационного Центра, ул. Луговая, д. 4 корп. 2
Контактный телефон
+7 915 114-53-94
Факс
--
Адрес электронной почты
TBankina@sk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Банькина Татьяна Витальевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение работ по замене основания детской игровой площадки расположенной по адресу: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Зворыкина, д. 2, к. 2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.06.2018 18:00 GMT +306.06.2018 18:0006.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817743Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по замене основания детской игровой площадки расположенной по адресу: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Зворыкина, д. 2, к. 2Москва
Дата и время вскрытия заявок
06.06.2018 18:0006.06.2018 18:0006.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817743Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по замене основания детской игровой площадки расположенной по адресу: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Зворыкина, д. 2, к. 2Москва
Подведение итогов не позднее
20.06.2018 18:0020.06.2018 18:0020.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817743Подведение итогов не позднее Выполнение работ по замене основания детской игровой площадки расположенной по адресу: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Зворыкина, д. 2, к. 2Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.06.201820.06.2018 18:0020.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817743Подведение итогов не позднее Выполнение работ по замене основания детской игровой площадки расположенной по адресу: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Зворыкина, д. 2, к. 2Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по замене основания детской игровой площадки расположенной по адресу: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Зворыкина, д. 2, к. 2
Начальная цена
1 097 320,54
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с Извещением и ДокументациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОДАС СКОЛКОВО
Все закупки и тендеры ОДАС СКОЛКОВО
Адрес местонахождения
143026, Российская Федерация, Москва, тер. Сколково Инновационного Центра, ул. Луговая, д. 4 корп. 2
42
45.21
45.45
45.23.12
45.23.12.150
45.23.11
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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