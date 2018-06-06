Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Открытый Запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по замене основания детской игровой площадки расположенной по адресу: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Зворыкина, д. 2, к. 2

    Открытый Запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по замене основания детской игровой площадки расположенной по адресу: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Зворыкина, д. 2, к. 2

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.06.2018 18:0006.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817743Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по замене основания детской игровой площадки расположенной по адресу: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Зворыкина, д. 2, к. 2МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817743

    Уникальный номер закупки

    18-50204/719

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый Запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по замене основания детской игровой площадки расположенной по адресу: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Зворыкина, д. 2, к. 2

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.05.2018 19:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация

    Техническое задание

    Проект договора

    Правила в области закупок

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОБЪЕДИНЕННАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ И СЕРВИСАМИ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА СКОЛКОВО)
    Все закупки и тендеры ОДАС СКОЛКОВО

    Юридический адрес

    143026, Российская Федерация, Москва, тер. Сколково Инновационного Центра, ул. Луговая, д. 4 корп. 2

    Почтовый адрес

    143026, Российская Федерация, Москва, тер. Сколково Инновационного Центра, ул. Луговая, д. 4 корп. 2

    Контактный телефон

    +7 915 114-53-94

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    TBankina@sk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Банькина Татьяна Витальевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по замене основания детской игровой площадки расположенной по адресу: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Зворыкина, д. 2, к. 2

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.06.2018 18:00 GMT +306.06.2018 18:0006.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817743Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по замене основания детской игровой площадки расположенной по адресу: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Зворыкина, д. 2, к. 2Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    06.06.2018 18:0006.06.2018 18:0006.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817743Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по замене основания детской игровой площадки расположенной по адресу: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Зворыкина, д. 2, к. 2Москва

    Подведение итогов не позднее

    20.06.2018 18:0020.06.2018 18:0020.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817743Подведение итогов не позднее Выполнение работ по замене основания детской игровой площадки расположенной по адресу: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Зворыкина, д. 2, к. 2Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.06.201820.06.2018 18:0020.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817743Подведение итогов не позднее Выполнение работ по замене основания детской игровой площадки расположенной по адресу: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Зворыкина, д. 2, к. 2Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по замене основания детской игровой площадки расположенной по адресу: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Зворыкина, д. 2, к. 2

    Начальная цена

    1 097 320,54

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Извещением и ДокументациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОДАС СКОЛКОВО
    Все закупки и тендеры ОДАС СКОЛКОВО

    Адрес местонахождения

    143026, Российская Федерация, Москва, тер. Сколково Инновационного Центра, ул. Луговая, д. 4 корп. 2

    Классификатор ОКПД2

    42

    Сооружения и строительные работы в области гражданского строительства

    45.21

    Работы общестроительные по возведению зданий и сооружений

    45.45

    Работы по завершению строительства прочие

    45.23.12

    Работы общестроительные по устройству дорожных покрытий автомагистралей, дорог, улиц, прочих автомобильных и пешеходных дорог

    45.23.12.150

    Работы общестроительные по ремонту дорожных покрытий автомагистралей, дорог, улиц, прочих автомобильных или пешеходных дорог

    45.23.11

    Работы общестроительные по устройству оснований покрытий автомагистралей, дорог, улиц, прочих автомобильных или пешеходных дорог

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "в соответствии с техническим заданием"

    Кол-во: 0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014270
    Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и выполнению работ по ремонту Кран автомобильный (100-199т) Liebherr Крана автомобильного Liebherr LTM 1100-5.2 (100т.) (Этап 6.9.1. Лупинги МГ «Сила Сибири») для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и выполнению работ по ремонту Кран...
    593788
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014269
    Поставка металлопроката для стенда (КР ЛЧМГ МГ Уренгой-Надым I, Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 "Новоуренгойская") для нужд ООО ГСП-Механизация"
    Поставка металлопроката для стенда (КР ЛЧМГ МГ Уренгой-Надым I, Реконструкция системы сбора...
    593787
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО
    Конкурентный отбор № АП010127
    Поставка прицепа тракторного топливозаправочного ПТЗ 5800 (или эквивалента) для нужд ООО "Газпромнефть-Аэро Шереметьево"
    Поставка прицепа тракторного топливозаправочного ПТЗ 5800 (или эквивалента) для нужд ООО...
    572346
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Нижегородтеплогаз
    Конкурентный отбор № 32211081565
    Поставка моторного топлива с использованием топливных карт.
    Поставка моторного топлива с использованием топливных карт.
    593742
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    5 922 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    МАУ СШОР № 8
    Аукцион на понижение № 32211081549
    Аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку ГСМ (Дизельное топливо, бензин АИ-92) для нужд Муниципального автономного учреждения «СШОР № 8»
    Аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку ГСМ (Дизельное топливо,...
    593741
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    980 080
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    Нижегородтеплогаз
    Маркетинговые исследования * № 32211081526
    Оказание услуг по выполнению комплекса регламентных мероприятий по подготовке котлов к отопительному сезону (подготовка котлов к режимно-наладочным испытаниям, химпромывка, гидропневматическая промывка, режимно-наладочные испытания котлов) в котельных г.Дзержинска и г.Сергач Нижегородской области.
    Оказание услуг по выполнению комплекса регламентных мероприятий по подготовке котлов к...
    593732
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования *
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    29 824 859
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП013759
    Закупка сэндвич-панелей
    Закупка сэндвич-панелей
    591483
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО Уралмашзавод
    Попозиционная № ГП237213
    Метзаготовка (поковки для ЭКГ-20 № 47, № 49 и № 50-52)
    Метзаготовка (поковки для ЭКГ-20 № 47, № 49 и № 50-52)
    593734
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить