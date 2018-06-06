Открытый Запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по замене основания детской игровой площадки расположенной по адресу: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Зворыкина, д. 2, к. 2

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП817743 Уникальный номер закупки 18-50204/719 Номер закупки Наименование закупки Открытый Запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по замене основания детской игровой площадки расположенной по адресу: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Зворыкина, д. 2, к. 2 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОБЪЕДИНЕННАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ И СЕРВИСАМИ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА СКОЛКОВО)

Все закупки и тендеры ОДАС СКОЛКОВО Юридический адрес 143026, Российская Федерация, Москва, тер. Сколково Инновационного Центра, ул. Луговая, д. 4 корп. 2 Почтовый адрес 143026, Российская Федерация, Москва, тер. Сколково Инновационного Центра, ул. Луговая, д. 4 корп. 2 Контактный телефон +7 915 114-53-94 Факс -- Адрес электронной почты TBankina@sk.ru Ф.И.О. контактного лица Банькина Татьяна Витальевна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы Ключевые слова:

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