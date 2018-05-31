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    Главная / Торги / Поставка воды питьевой бутилированной

    Поставка воды питьевой бутилированной

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2018 10:0031.05.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806517698Дата и время окончания срока приема заявок Поставка воды питьевой бутилированнойМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806517698

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка воды питьевой бутилированной

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.05.2018 18:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация по торгам

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
    Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ

    Юридический адрес

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,

    Почтовый адрес

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2

    Контактный телефон

    +7 499 912-86-00

    Факс

    +7 499 912-84-21

    Адрес электронной почты

    m.satdinov@russian.space

    Ф.И.О. контактного лица

    Сатдинов Михаил Шамилевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Вода природная; услуги по очистке воды и водоснабжению

    Ключевые слова:

    поставка воды

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка воды питьевой бутилированной

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.06.201808.06.2018 10:0008.06.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806517698Подведение итогов не позднее Поставка воды питьевой бутилированнойМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка воды питьевой бутилированной

    Начальная цена

    491 650,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    4 916,50 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с техническим заданием (раздел 9 документации о закупке) и условиями проекта договора (раздел 8 документации о закупке)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с техническим заданием (раздел 9 документации о закупке) и условиями проекта договора (раздел 8 документации о закупке)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с техническим заданием (раздел 9 документации о закупке) и условиями проекта договора (раздел 8 документации о закупке)
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП ЦЭНКИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ

    Адрес местонахождения

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2

    Классификатор ОКПД2

    36.00.11.000

    Вода питьевая

    Классификатор ОКВЭД2

    36.00

    Забор, очистка и распределение воды

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Забор, очистка и распределение воды"

    Кол-во: 1

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