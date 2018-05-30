www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП817741
Уникальный номер закупки
18-50204/708
Наименование закупки
Открытый Запрос цен на право заключения договора на поставку товаров для офиса (канцелярские и офисные принадлежности, офисная мебель и др.) для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2018 18:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143026, Российская Федерация, Москва, тер. Сколково Инновационного Центра, ул. Луговая, д. 4 корп. 2
Почтовый адрес
143026, Российская Федерация, Москва, тер. Сколково Инновационного Центра, ул. Луговая, д. 4 корп. 2
Контактный телефон
+7 915 114-53-94
Факс
--
Адрес электронной почты
TBankina@sk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Банькина Татьяна Витальевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка товаров для офиса (канцелярские и офисные принадлежности, офисная мебель и др.) для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2018 18:00 GMT +330.05.2018 18:0030.05.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817741Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товаров для офиса (канцелярские и офисные принадлежности, офисная мебель и др.) для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)» Москва
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2018 18:0030.05.2018 18:0030.05.2018 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817741Дата и время вскрытия заявок Поставка товаров для офиса (канцелярские и офисные принадлежности, офисная мебель и др.) для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)» Москва
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
15.06.201815.06.2018 18:0015.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817741Подведение итогов не позднее Поставка товаров для офиса (канцелярские и офисные принадлежности, офисная мебель и др.) для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)» Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товаров для офиса (канцелярские и офисные принадлежности, офисная мебель и др.) для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с ИзвещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОДАС СКОЛКОВО
Все закупки и тендеры ОДАС СКОЛКОВО
Адрес местонахождения
143026, Российская Федерация, Москва, тер. Сколково Инновационного Центра, ул. Луговая, д. 4 корп. 2
17
31
36.12
25.24.27
22.29.25
22.22.20
46.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.