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Номер извещения
31806517612
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка видеоизмерительного микроскопа типа ММ420 или эквивалента
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2018 18:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Контактный телефон
+7 495 286-92-14
Факс
+7 495 286-92-14
Адрес электронной почты
vanui.ordinyan@npoem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ординян Вануи Вачиковна
Место рассмотрения предложений
Химки
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка видеоизмерительного микроскопа типа ММ420 или эквивалента
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.06.2018 12:00 GMT +304.06.2018 12:0004.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806517612Дата и время окончания срока приема заявок Поставка видеоизмерительного микроскопа типа ММ420 или эквивалентаХимки
Дата и время вскрытия заявок
04.06.2018 12:0004.06.2018 12:0004.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806517612Дата и время вскрытия заявок Поставка видеоизмерительного микроскопа типа ММ420 или эквивалентаХимки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка видеоизмерительного микроскопа типа ММ420 или эквивалента
Начальная цена
153 453,40
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
55 358,53 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с разделами 8 и 9 Документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Московская обл., г. Химки, ул. Бурденко, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "НПО Энергомаш"
Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
26.51.66.140
26.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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