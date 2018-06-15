Закупка взрывозащищенной продукции на объект строительства УМВГК ЧНГКМ (48-ОЭП-987)

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ГАС Все закупки и тендеры ГАС

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Коробка КСВ-2-10И БКРА3.622.009-10 ТУ 3464-034-00153695-2005 соединительная взрывозащищенная с габаритными размерами 362х354х176 на 36 клемм и маркировкой взрывозащиты 1ExdIIBT5" Кол-во: 50

"Позиция 2" "Коробка КСВ-1-8И БКРА3.622.008-08 ТУ 3464-034-00153695-2005 соединительная взрывозащищенная с габаритными размерами 492х425х255 на 70 клемм и маркировкой взрывозащиты 1ExdIIBT5 в комплекте с заглушками ЗВ1 с резьбой 1/2" размер под ключ 22мм ТУ 3599-037-00153695-2005 ООО "Завод Калининградгазавтоматика" г.Калининград - 3шт." Кол-во: 9

"Позиция 3" "Коробка КСВ-1-8И БКРА3.622.008-08 ТУ 3464-034-00153695-2005 соединительная взрывозащищенная с габаритными размерами 492х425х255 на 70 клемм и маркировкой взрывозащиты 1ExdIIBT5" Кол-во: 3

"Позиция 4" "Коробка КСВ-1-8И БКРА3.622.008-08 ТУ 3464-034-00153695-2005 соединительная взрывозащищенная с габаритными размерами 492х425х255 на 70 клемм и маркировкой взрывозащиты 1ExdIIBT5" Кол-во: 4

"Позиция 5" "Коробка КСВ-1-6И БКРА3.622.008-06 ТУ 3464-034-00153695-2005 соединительная взрывозащищенная с габаритными размерами 492х425х255 на 70 клемм и маркировкой взрывозащиты 1ExdIIBT5" Кол-во: 4

"Позиция 6" "Коробка КСВ-1-10И БКРА3.622.008-10 ТУ 3464-034-00153695-2005 соединительная взрывозащищенная с габаритными размерами 492х425х255 на 70 клемм и маркировкой взрывозащиты 1ExdIIBT5" Кол-во: 53