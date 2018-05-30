Поставка портативных контрольно-измерительных машин: в количестве 1-й единицы типа ROMER Absolute Arm 7520SE или эквивалента, в количестве 1-й единицы типа ROMER Absolute Arm 7535SE или эквивалента, в количестве 1-й единицы типа ROMER Absolute Arm 7540SE или эквивалента

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31806517499 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Поставка портативных контрольно-измерительных машин: в количестве 1-й единицы типа ROMER Absolute Arm 7520SE или эквивалента, в количестве 1-й единицы типа ROMER Absolute Arm 7535SE или эквивалента, в количестве 1-й единицы типа ROMER Absolute Arm 7540SE или эквивалента Валюта процедуры EUR Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

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