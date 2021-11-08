Приобретение в собственность муниципального образования Унечский муниципальный район Брянской области жилого помещения, в рамках реализации переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 0127200000221005501

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0127200000221005501 Уникальный номер закупки 0127200000221005501 Номер закупки Наименование закупки Приобретение в собственность муниципального образования Унечский муниципальный район Брянской области жилого помещения, в рамках реализации переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 0127200000221005501 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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