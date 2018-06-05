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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31806517252
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка координатно-измерительной машины типа MORA PRIMUS 122010 или эквивалента
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2018 17:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Контактный телефон
+7 495 286-92-14
Факс
+7 495 286-92-14
Адрес электронной почты
vanui.ordinyan@npoem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ординян Вануи Вачиковна
Место рассмотрения предложений
Химки
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка координатно-измерительной машины типа MORA PRIMUS 122010 или эквивалента
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2018 12:00 GMT +305.06.2018 12:0005.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806517252Дата и время окончания срока приема заявок Поставка координатно-измерительной машины типа MORA PRIMUS 122010 или эквивалентаХимки
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2018 12:0005.06.2018 12:0005.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806517252Дата и время вскрытия заявок Поставка координатно-измерительной машины типа MORA PRIMUS 122010 или эквивалентаХимки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка координатно-измерительной машины типа MORA PRIMUS 122010 или эквивалента
Начальная цена
273 325,67
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
98 602,35 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с разделами 8 и 9 Документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Московская обл., г. Химки, ул. Бурденко, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "НПО Энергомаш"
Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
26.51.66.140
26.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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