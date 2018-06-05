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Номер извещения
ГП817731
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на право аренды ковровых покрытий. Оказание услуг по их обслуживанию: доставка и замена грязных ковровых покрытий на чистые.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2018 16:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51
Почтовый адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51
Контактный телефон
+7 812 372-58-81 доб. 5065
Факс
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Адрес электронной почты
o.berezkina@reph.ru
Ф.И.О. контактного лица
Березкина Ольга Не
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Аренда ковровых покрытий. Оказание услуг по их обслуживанию: доставка и замена грязных ковровых покрытий на чистые.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2018 14:00 GMT +305.06.2018 14:0005.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817731Дата и время окончания срока приема заявок Аренда ковровых покрытий. Оказание услуг по их обслуживанию: доставка и замена грязных ковровых покрытий на чистые.Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2018 14:0005.06.2018 14:0005.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817731Дата и время вскрытия заявок Аренда ковровых покрытий. Оказание услуг по их обслуживанию: доставка и замена грязных ковровых покрытий на чистые.Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
05.06.2018 18:0005.06.2018 18:0005.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817731Подведение итогов не позднее Аренда ковровых покрытий. Оказание услуг по их обслуживанию: доставка и замена грязных ковровых покрытий на чистые.Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аренда ковровых покрытий. Оказание услуг по их обслуживанию: доставка и замена грязных ковровых покрытий на чистые.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51
77.29.19.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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