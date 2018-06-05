Открытый запрос предложений на право аренды ковровых покрытий. Оказание услуг по их обслуживанию: доставка и замена грязных ковровых покрытий на чистые.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП817731 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый запрос предложений на право аренды ковровых покрытий. Оказание услуг по их обслуживанию: доставка и замена грязных ковровых покрытий на чистые. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НЕВСКИЙ ЗАВОД

Все закупки и тендеры ЗАО НЗЛ Юридический адрес 192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51 Почтовый адрес 192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51 Контактный телефон +7 812 372-58-81 доб. 5065 Факс {} Адрес электронной почты o.berezkina@reph.ru Ф.И.О. контактного лица Березкина Ольга Не Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru