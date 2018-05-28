www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП817729
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
приобретение лицензий программного обеспечения CATIA V5
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2018 16:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-26
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
a.pyshkin@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Пышкин Андрей Викторович
Место рассмотрения предложений
Балашиха
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ТЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.05.2018 10:30 GMT +328.05.2018 10:3028.05.2018 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817729Дата и время окончания срока приема заявок ТЗБалашиха
Дата и время вскрытия заявок
28.05.2018 10:3028.05.2018 10:3028.05.2018 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817729Дата и время вскрытия заявок ТЗБалашиха
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.06.201828.06.2018 12:0028.06.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817729Подведение итогов не позднее ТЗБалашиха
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТЗ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
58.29.50.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.