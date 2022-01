Открытый запрос предложений на право поставки оборудования на АЭС, класс без-ти 3Н ф." Jiangnan Yifan Motor Co., Ltd " и ф. "Yueqing Liyond Electric Co., Ltd"

Номер извещения ГП817727
Наименование закупки Открытый запрос предложений на право поставки оборудования на АЭС, класс без-ти 3Н ф." Jiangnan Yifan Motor Co., Ltd " и ф. "Yueqing Liyond Electric Co., Ltd"
Валюта процедуры RUB
Способ закупки Запрос предложений

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ

Юридический адрес 195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7
Контактный телефон +7 812 603-20-38 доб. 7315
Факс +7 812 527-38-90
Адрес электронной почты N.odintsova@reph.ru
Ф.И.О. контактного лица Одинцова Надежда Николаевна

