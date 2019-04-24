Закупка взрывозащищенного оборудования (Вэлан) на объект строительства УМВГК ЧНГКМ (47-ОЭП-987)

Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Щиток ЩОВ-2210Д УХЛ1 ТУ16-89 ИМЩБ.656347.013ТУ осветительный взрывозащищенный с 2 блоками однополюсных автоматических выключателей Iн=16 А, с 2 линейными модулями с трехполюсными автоматическими выключателями Iн=16 А, с разъединителем Iн=25 А, с клеммником для присоединения жил кабелей сечением от 10 мм2 до 36 мм2, модернизированный. Климатическое исполнение УХЛ1. (спецзаказ)" Кол-во: 6

"Позиция 2" "Щиток ЩОВ-2110Д с/з (1Р16С-6, 3Р16С-1, разъединитель - 3Р25С) УХЛ1 ПИНЮ.656517.001ТУ осветительный взрывозащищенный с 2 блоками однополюсных автоматических выключателей Iн=16 А, с 1 линейным модулем с трехполюсными автоматическими выключателями Iн=16 А, с разъединителем Iн=25 А, с клеммником для присоединения жил кабелей сечением от 10 мм2 до 36 мм2, модернизированный. Климатическое исполнение УХЛ1. (спецзаказ)" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Щиток ЩОВ-210Б УХЛ1 ПИНЮ.656517.001 ТУ осветительный взрывозащищённый с 2 блоками однополюсных автоматических выключателей Iн=16 А, с разъединителем Iн=25 А, с клемником для присоединения жил кабелей сечением от 10мм2 до 35мм2, модернизированный. Климатическое исполнение УХЛ1. (спецзаказ)" Кол-во: 3

"Позиция 4" "Табло ВЭЛ-Т-Н-"Пуск ГПА№3" Б/З (220АС)-14-УХЛ1 (зелёный фон) световое взрывозащищённое информационное светодиодное ТУ3464-009-002135569-2008" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Табло ВЭЛ-Т-Н-"Пуск ГПА№2" Б/З (220АС)-14-УХЛ1 (зелёный фон) световое взрывозащищённое информационное светодиодное ТУ3464-009-002135569-2008" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Табло ВЭЛ-Т-Н-"Пуск ГПА№1" Б/З (220АС)-14-УХЛ1 (зелёный фон) световое взрывозащищённое информационное светодиодное ТУ3464-009-002135569-2008" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Табло ВЭЛ-Т-Н-"Пожарный кран"-Б/К-(220АС)-14-УХЛ1ТУ 3464-009-002135569-2008 световое взрывозащищённое информационное светодиодное" Кол-во: 28

"Позиция 8" "Табло ВЭЛ-Т-Н-"Выход"-Б/З-(220АС)А-25-УХЛ1 на зеленом фоне ТУ 3464-009-002135569-2008 световое взрывозащищённое информационное светодиодное с аккумулятором" Кол-во: 19

"Позиция 9" "Табло ВЭЛ-Т-Н-"ВЫХОД" Б/З (220 АС)А-25-УХЛ1 на зелёном фоне световое взрывозащищённое информационное светодиодное ТУ3464-009-002135569-2008 с аккумулятором" Кол-во: 11

"Позиция 10" "Табло ВЭЛ-Т-Н-"Авария ГПА№3"Б/К (220АС)-14-УХЛ1 световое взрывозащищенное информационное светодиодное ТУ3464-009-002135569-2008" Кол-во: 3

"Позиция 11" "Табло ВЭЛ-Т-Н-"Авария ГПА№2"Б/К (220АС)-14-УХЛ1 световое взрывозащищенное информационное светодиодное ТУ3464-009-002135569-2008" Кол-во: 3

"Позиция 12" "Табло ВЭЛ-Т-Н-"Авария ГПА№1"Б/К (220АС)-14-УХЛ1 световое взрывозащищенное информационное светодиодное ТУ3464-009-002135569-2008" Кол-во: 3

"Позиция 13" "Светильник ВЭЛАН33-СД.Л.40С1(220АС)-УХЛ1 ТУ3461-013-00213569-2009 взрывозащищённый со светодиодным источником света мощностью 40 Вт, с потолочным креплением, напряжение питания ~220В, 1ExdllBT6, IP65, УХЛ1" Кол-во: 114

"Позиция 14" "Светильник ВЭЛАН33-АК-СД.Л.40С1(220АС)-УХЛ1 ТУ3461-013-00213569-2009 взрывозащищённый со светодиодным источником света мощностью 40 Вт, с аккумулятором, с потолочным креплением, напряжение питания ~220В, 1ExdllBT6, IP65, УХЛ1" Кол-во: 108

"Позиция 15" "Светильник ВЭЛАН32-СД.Л.70В(220DC)-УХЛ1 ТУ3461-013-00213569-2009 взрывозащищённый со светодиодной лампой мощностью 70Вт, напряжение питания 220В DC, с кабельным вводом для небронированного кабеля ВК-Л-ВЭЛ4-М25х1,5-Exd, 1ExdIICT6, IP66, УХЛ1. Крепление подвесное. Спец. заказ" Кол-во: 3

"Позиция 16" "Светильник ВЭЛАН32-СД.Л.70В(220AC)-УХЛ1 ТУ3461-013-00213569-2009 взрывозащищённый со светодиодной лампой мощностью 70Вт, напряжение питания 220В AC, с кабельным вводом для небронированного кабеля ВК-Л-ВЭЛ4-М25х1,5-Exd, 1ExdIICT6, IP66, УХЛ1. Крепление подвесное" Кол-во: 7

"Позиция 17" "Светильник ВЭЛАН32-СД.Л.30Т1(220АС)-УХЛ1 ТУ3461-013-00213569-2009 взрывозащищённый со светодиодной лампой мощностью 30 Вт, напряжение питания 220В АС, с креплением на трубу, без отражателя, 1ExdllCT6, IP66, УХЛ1" Кол-во: 52

"Позиция 18" "Розетка ВРН63-5В1 (380-415В АС) ТУ 3424-010-73671038-2005 взрывозащищённая настенной установки, 63А, 3P+N+PE, 2ExedllCT5" Кол-во: 1

"Позиция 19" "Розетка ВРН32-5В1 (380-415В АС) ТУ 3424-010-73671038-2005 взрывозащищённая настенной установки, 32А, 3P+N+PE, 2ExedllCT5" Кол-во: 1

"Позиция 20" "Пост ПВК-25 ХЛ1 ТУ16-89 ИМШБ.642254.017ТУ управления кнопочный взрывозащищённый" Кол-во: 2

"Позиция 21" "Пост ПВК-24 ХЛ1 ТУ16-89ИМШБ.642254.017ТУ управления кнопочный взрывозащищённый" Кол-во: 57

"Позиция 22" "Пост ПВК-23 ХЛ1 ТУ16-89 ИМШБ.642254.017ТУ управления кнопочный взрывозащищённый с написью "Пуск" и "Стоп"" Кол-во: 4

"Позиция 23" "Пост ПВК-13 ХЛ1 ТУ16-89 ИМШБ.642254.017ТУ управления кнопочный взрывозащищённый с надписью "Пуск"" Кол-во: 95

"Позиция 24" "Переключатель 1ExGN25-91-N-(Закрыть/Открыть)-(ВК-Н-ВЭЛ1БМ-М25-Exe)х1(В)-ХЛ1. ТУ 3424-002-00213569-2007 на номинальный ток 25А по схеме 91 с маркировкой взрывозащиты 1ExdllCT6X с надписью "Закрыть/Открыть" с одним кабельным вводом ВК-Н-ВЭЛ1БМ-М25-Exe сверху, с климатическим исполнением ХЛ1" Кол-во: 47

"Позиция 25" "Модуль МКВЗ-31,5 УХЛ1 ТУ3431-001-00213569-2005 коммутации взрывозащищённый с одним трёхполюсным автоматическим выключателем на ток 31,5А" Кол-во: 3

"Позиция 26" "Модуль МКВЗ-16 УХЛ1 ТУ3431-001-00213569-2005 коммутации взрывозащищённый с одним трёхполюсным автоматическим выключателем на ток 16А" Кол-во: 1

"Позиция 27" "Модуль МКВ5-160-800 УХЛ1 ТУ3431-001-00213569-2005 коммутации взрывозащищённый с одним трёхполюсным автоматическим выключателем на ток 160А, ток уставки 800А 2ExedIICT5" Кол-во: 1

"Позиция 28" "Коробка КС48-28УХЛ2 ТУ 3434-001-00213569-2005 соединительная общепромышленная из стали серии КС" Кол-во: 5

"Позиция 29" "Коробка КС36-26УХЛ2 ТУ 3434-001-00213569-2005 соединительная общепромышленная из стали серии КС" Кол-во: 5

"Позиция 30" "Коробка КС24-24 УХЛ2 ТУ 3434-001-00213569-2005 соединительная общепромышленная из стали серии КС" Кол-во: 54

"Позиция 31" "Коробка КП6П-24 (А,Б,В,Г)380 ХЛ1 ТУ16-685.032-86 (ИМБШ.685552.001) соединительная с повышенной надёжностью против взрыва, на номинальное напряжение 380В, на 6 пружинных зажимов с номинальным током23А, с 4 кабельными вводами типа ВК25 (Ду 25мм)с расположением А,Б,В,Г. климатического исполнения ХЛ1" Кол-во: 44

"Позиция 32" "Коробка КП 24П-26 380 ХЛ1 ТУ16-685.032-86 (ИМШБ. 685552.001 ТУ) соединительная, с повышенной надежностью против взрыва, на номинальное напряжение 380 В, на 24 пружинных зажима с номинальным током 20А, с 6 кабельными вводами типа ВК25 (Ду 25мм) климатического исполнения ХЛ1" Кол-во: 5

"Позиция 33" "Коробка КП 12П-24(А,Б,Г,Д)380 ХЛ1 ТУ16-685.032-86 (ИМШБ. 685552.001 ТУ) соединительная, с повышенной надежностью против взрыва, на номинальное напряжение 380 В, на 12 пружинных зажимов с номинальным током 23А, с 4 кабельными вводами типа ВК25 (Ду 25мм) с расположением А,Б,Г,Д климатического исполнения ХЛ1" Кол-во: 8

"Позиция 34" "Коробка КП 12-24(A,B,C,D)380 ХЛ1 ТУ16-685.032-86 (ИМШБ. 685552.001 ТУ) соединительная, взрывобезопасная, на номинальное напряжение 380 В, частотой сети 50Гц, на 12 винтовых зажимов, с 4 кабельными вводами типа ВК25 (Ду 25мм) с расположением A,B,C,D климатического исполнения ХЛ1" Кол-во: 7

"Позиция 35" "Коробка КЗПН-ВЭЛ-1.1-25/22-(Н-1БМ-М25)х4(А)-(Н-1БМ-М32)х2(С)-2ExellT5-В1,5 ПИНЮ.685564.001 ТУ зажимов взрывозащищённая из нержавеющей стали" Кол-во: 29

"Позиция 36" "Коробка КЗПН-ВЭЛ-1.1-24/22-(Н-1БМ-М25)х2(В)-(Н-1БМ-М32)х1(D)-2ExellT5-В1,5 ПИНЮ.685564.001 ТУ зажимов взрывозащищённая из нержавеющей стали" Кол-во: 1

"Позиция 37" "Коробка КЗПН-ВЭЛ-1.1-24/16-(ВК-Н-ВЭЛ 1БМ-М25-Exe)х5(В)-(ВК-Н-ВЭЛ 1БМ-М25-Exe)х1(D)-2ExellT5-В 1,5 ПИНЮ.685564.001 ТУ зажимов взрывозащищенная из нержавеющей стали" Кол-во: 54

"Позиция 38" "Коробка КЗПН-ВЭЛ-1.1-24/16-(ВК-Н-ВЭЛ 1БМ-М25-Exe)х2(А)-(ВК-Н-ВЭЛ 1БМ-М25-Exe)х2(С)-(ВК-Н-ВЭЛ 1БМ-М32-Exe)х2(В)-2ExellT5-В 1,5 ПИНЮ.685564.001 ТУ зажимов взрывозащищенная из нержавеющей стали" Кол-во: 2

"Позиция 39" "Коробка КЗПН-ВЭЛ-1.1-24/16-(ВК-Н-ВЭЛ 1БМ-М25-Exe)х2(А)-(ВК-Н-ВЭЛ 1БМ-М25-Exe)х2(С)-(ВК-Н-ВЭЛ 1БМ-М32-Exe)х1(В)-2ExellT5-В 1,5 ПИНЮ.685564.001 ТУ зажимов взрывозащищенная из нержавеющей стали" Кол-во: 31

"Позиция 40" "Коробка КЗП 5.1-179/10-42х1(A)-42х1(B)-42х1(C)-42х1(D)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ" Кол-во: 8

"Позиция 41" "Коробка КЗП 5.1-179/10-42х1(A)-42х1(B)-12х1(C)-42х1(D)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ" Кол-во: 12

"Позиция 42" "Коробка КЗП 4.7-179/8-PE/3-53х1(A)-25х3(C)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ" Кол-во: 6

"Позиция 43" "Коробка КЗП 4.7-179/11-PE/4-66х2(A)-30х2(C)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ" Кол-во: 6

"Позиция 44" "Коробка КЗП 4.7-179/11-PE/4-66х2(A)-25х4(C)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ" Кол-во: 2

"Позиция 45" "Коробка КЗП 4.7-124/12-PE/4-42х1(A)-25х3(C)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ" Кол-во: 49

"Позиция 46" "Коробка КЗП 4.6-124/10-(ВК42)х1(А)-(ВК25)х1(С)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ" Кол-во: 2

"Позиция 47" "Коробка КЗП 4.4-179/9-PE/2-53х1(A)-30х1(C)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ" Кол-во: 8

"Позиция 48" "Коробка КЗП 4.4-179/5-(ВК30)х1(А)-(ВК42)х1(В)-(ВК30)х1(С)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ взрывозащищенная" Кол-во: 3

"Позиция 49" "Коробка КЗП 4.4-124/10-PE/6-40х1(A)-40х1(B)-40х1(C)-30х1(D)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ" Кол-во: 6

"Позиция 50" "Коробка КЗП 4.3-124/11-PE/3-42х1(A)-25х3(C)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ" Кол-во: 58

"Позиция 51" "Коробка КЗП 4.2-57/20-PE/3-25х1(A)-25х3(C)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ" Кол-во: 39

"Позиция 52" "Коробка КЗП 4.2-57/20-25х4(A)-25х4(C)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ" Кол-во: 52

"Позиция 53" "Коробка КЗП 4.2-41/28-PE/5-30х2(A)-30х1(B)-30х2(C)-30х1(D)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 54" "Коробка КЗП 4.2-41/23-PE/5-25х2(A)-25х2(B)-25х2(C)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ" Кол-во: 9

"Позиция 55" "Коробка КЗП 4.2-41/23-PE/5-25х2(A)-25х2(B)-25х2(C)-30х1(D)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ" Кол-во: 11

"Позиция 56" "Коробка КЗП 4.2-41/20-PE/4-30х1(A)-30х1(B)-30х1(C)-30х1(D)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ" Кол-во: 41

"Позиция 57" "Коробка КЗП 4.2-124/8-PE/2-42х1(A)-30х1(C)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ" Кол-во: 24

"Позиция 58" "Коробка КЗП 4.2-124/10-PE/4-42х2(A)-30х2(C)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ" Кол-во: 39

"Позиция 59" "Коробка КЗП 4.2-124/10-PE/4-42х2(A)-30х1(B)-25х4(C)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ" Кол-во: 2

"Позиция 60" "Коробка КЗП 4.2-124/10-PE/4-42х2(A)-25х4(C)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ" Кол-во: 29

"Позиция 61" "Коробка КЗП 3.2-57/8-PE/4-30х1(A)-25х1(B)-25х1(C)-25х1(D)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ" Кол-во: 8

"Позиция 62" "Коробка КЗП 3.2-57/8-PE/2-25х1(A)-25х1(C)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ" Кол-во: 38

"Позиция 63" "Коробка КЗП 3.2-57/17-PE/3-30х1(A)-25х2(C)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ" Кол-во: 7

"Позиция 64" "Коробка КЗП 3.2-41/12-PE/4-30х1(A)-30х1(B)-30х1(C)-30х1(D)-B1.5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ" Кол-во: 10

"Позиция 65" "Коробка КЗП 3.2-32/14-PE/4-30х1(A)-30х1(B)-30х1(C)-30х1(D)-B1.5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ" Кол-во: 2

"Позиция 66" "Коробка КЗП 3.2-25/32-PE/4-25х2(A)-25х1(B)-25х2(C)-25х1(D)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ" Кол-во: 12

"Позиция 67" "Коробка КЗП 3.2-25/32-25х2(A)-25х1(B)-25х2(C)-25х1(D)-B1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ" Кол-во: 29

"Позиция 68" "Коробка КЗП 3.1-28/26-PE/5-12х1(A)-12х4(C)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ" Кол-во: 16

"Позиция 69" "Коробка КЗП 3.1-28/26-25х1(A)-25х1(B)-25х1(C)-25х1(D)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 70" "Коробка КЗП 3.1-28/23-PE/3-25х1(A)-25х1(B)-25х1(C)-25х1(D)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ" Кол-во: 128

"Позиция 71" "Коробка КЗП 3.1-25/32-25х1(A)-25х1(B)-25х1(C)-25х1(D)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ" Кол-во: 4

"Позиция 72" "Коробка КЗП 3.1-25/29-PE/3-25х1(A)-25х1(B)-25х1(C)-25х1(D)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ" Кол-во: 33

"Позиция 73" "Коробка КЗВА-ВЭЛ-4-24/60-(Л-2БМ-М20)х9(A)-(Л-2БМ-М32)х1(C)-РВ Exdl/1ExdllBT6-B1,5 ПИНЮ.685564.001 ТУ" Кол-во: 4

"Позиция 74" "Коробка КЗВА-ВЭЛ-4-24/60-(Л-2БМ-М20)х6(A)-(Л-2БМ-М32)х1(C)-РВ Exdl/1ExdllBT6-B1,5 ПИНЮ.685564.001 ТУ" Кол-во: 4

"Позиция 75" "Коробка КЗВА-ВЭЛ-3-24/32-(Л-2БМ-М25)х6(А)-(Л-2БМ-М32)х2(С)-РВ Exdl/1ExdllBT6-B1.5 ПИНЮ.685564.001ТУ зажимов взрывозащищенная из алюминиевого сплава третьего типоразмера, с 32 зажимами на ток 24А, шестью кабельными вводами для бронированного кабеля ВК-Л-ВЭЛ2БМ-М25-Exd-В1,5, расположенными по стороне "А", двумя кабельными вводами для бронированного кабеля ВК-Л-ВЭЛ2БМ-М32-Exd-В1,5, расположенными по стороне "С", с маркировкой взрывозащиты РВ Exdl/1ExdllВТ6, климатического исполнения и категории размещения В1,5" Кол-во: 30

"Позиция 76" "Пост ПВК-13 ХЛ1 ТУ16-89 ИМШБ.642254.017 управления кнопочный взрывозащищённый с надписью "Опробование"" Кол-во: 65

"Позиция 77" "Коробка КС12-22УХЛ2 ТУ 3434-001-00213569-2005 соединительная общепромышленная из стали серии КС" Кол-во: 10

"Позиция 78" "Коробка КС12-20УХЛ2 ТУ 3434-001-00213569-2005 соединительная общепромышленная из стали серии КС" Кол-во: 1

"Позиция 79" "Коробка КЗП 5-179/8-PE/2-53х1(A)-53х1(B)-53х1(C)-53х1(D)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ" Кол-во: 3

"Позиция 80" "Коробка КЗП 5-179/10-53х2(A)-53х2(C)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 81" "Коробка КЗП 5-124/30-PE/6-30х2(A)-42х1(B)-30х2(C)-30х1(D)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 82" "Коробка КЗП 4.3-124/10-PE/2-30х2(A)-30х1(B)-30х2(C)-30х1(D)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ" Кол-во: 10

"Позиция 83" "Коробка КЗП 4.2-71/18-PE/5-30х2(A)-30х1(B)-30х2(C)-30х1(D)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ" Кол-во: 15

"Позиция 84" "Коробка КЗП 4.2-71/14-PE/4-30х1(A)-25х3(C)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ" Кол-во: 58

"Позиция 85" "Коробка КЗП 4.2-71/10-PE/2-30х1(A)-30х1(C)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 86" "Коробка КЗП 4.2-57/20-PE/4-30х2(A)-30х2(C)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ" Кол-во: 2

"Позиция 87" "Коробка КЗП 4.2-57/20-PE/4-30х2(A)-25х4(C)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ" Кол-во: 3