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    Главная / Торги / Закупка взрывозащищенного оборудования (Вэлан) на объект строительства УМВГК ЧНГКМ (47-ОЭП-987)

    Закупка взрывозащищенного оборудования (Вэлан) на объект строительства УМВГК ЧНГКМ (47-ОЭП-987)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.04.2019 08:3024.04.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817768Дата и время окончания срока приема заявок Закупка взрывозащищенного оборудования (Вэлан) на объект строительства УМВГК ЧНГКМ (47-ОЭП-987)МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817768

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка взрывозащищенного оборудования (Вэлан) на объект строительства УМВГК ЧНГКМ (47-ОЭП-987)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.05.2018 09:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗЦ

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 4456

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    n.sharkova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шаркова Наталья Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка взрывозащищенного оборудования (Вэлан) на объект строительства УМВГК ЧНГКМ (47-ОЭП-987)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.04.201924.04.2019 09:0024.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817768Подведение итогов не позднее Закупка взрывозащищенного оборудования (Вэлан) на объект строительства УМВГК ЧНГКМ (47-ОЭП-987)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка взрывозащищенного оборудования (Вэлан) на объект строительства УМВГК ЧНГКМ (47-ОЭП-987)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно заявкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    27

    Оборудование электрическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Щиток ЩОВ-2210Д УХЛ1 ТУ16-89 ИМЩБ.656347.013ТУ осветительный взрывозащищенный с 2 блоками однополюсных автоматических выключателей Iн=16 А, с 2 линейными модулями с трехполюсными автоматическими выключателями Iн=16 А, с разъединителем Iн=25 А, с клеммником для присоединения жил кабелей сечением от 10 мм2 до 36 мм2, модернизированный. Климатическое исполнение УХЛ1. (спецзаказ)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Щиток ЩОВ-2110Д с/з (1Р16С-6, 3Р16С-1, разъединитель - 3Р25С) УХЛ1 ПИНЮ.656517.001ТУ осветительный взрывозащищенный с 2 блоками однополюсных автоматических выключателей Iн=16 А, с 1 линейным модулем с трехполюсными автоматическими выключателями Iн=16 А, с разъединителем Iн=25 А, с клеммником для присоединения жил кабелей сечением от 10 мм2 до 36 мм2, модернизированный. Климатическое исполнение УХЛ1. (спецзаказ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Щиток ЩОВ-210Б УХЛ1 ПИНЮ.656517.001 ТУ осветительный взрывозащищённый с 2 блоками однополюсных автоматических выключателей Iн=16 А, с разъединителем Iн=25 А, с клемником для присоединения жил кабелей сечением от 10мм2 до 35мм2, модернизированный. Климатическое исполнение УХЛ1. (спецзаказ)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Табло ВЭЛ-Т-Н-"Пуск ГПА№3" Б/З (220АС)-14-УХЛ1 (зелёный фон) световое взрывозащищённое информационное светодиодное ТУ3464-009-002135569-2008"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Табло ВЭЛ-Т-Н-"Пуск ГПА№2" Б/З (220АС)-14-УХЛ1 (зелёный фон) световое взрывозащищённое информационное светодиодное ТУ3464-009-002135569-2008"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Табло ВЭЛ-Т-Н-"Пуск ГПА№1" Б/З (220АС)-14-УХЛ1 (зелёный фон) световое взрывозащищённое информационное светодиодное ТУ3464-009-002135569-2008"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Табло ВЭЛ-Т-Н-"Пожарный кран"-Б/К-(220АС)-14-УХЛ1ТУ 3464-009-002135569-2008 световое взрывозащищённое информационное светодиодное"

    Кол-во: 28

    "Позиция 8"

    "Табло ВЭЛ-Т-Н-"Выход"-Б/З-(220АС)А-25-УХЛ1 на зеленом фоне ТУ 3464-009-002135569-2008 световое взрывозащищённое информационное светодиодное с аккумулятором"

    Кол-во: 19

    "Позиция 9"

    "Табло ВЭЛ-Т-Н-"ВЫХОД" Б/З (220 АС)А-25-УХЛ1 на зелёном фоне световое взрывозащищённое информационное светодиодное ТУ3464-009-002135569-2008 с аккумулятором"

    Кол-во: 11

    "Позиция 10"

    "Табло ВЭЛ-Т-Н-"Авария ГПА№3"Б/К (220АС)-14-УХЛ1 световое взрывозащищенное информационное светодиодное ТУ3464-009-002135569-2008"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Табло ВЭЛ-Т-Н-"Авария ГПА№2"Б/К (220АС)-14-УХЛ1 световое взрывозащищенное информационное светодиодное ТУ3464-009-002135569-2008"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Табло ВЭЛ-Т-Н-"Авария ГПА№1"Б/К (220АС)-14-УХЛ1 световое взрывозащищенное информационное светодиодное ТУ3464-009-002135569-2008"

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "Светильник ВЭЛАН33-СД.Л.40С1(220АС)-УХЛ1 ТУ3461-013-00213569-2009 взрывозащищённый со светодиодным источником света мощностью 40 Вт, с потолочным креплением, напряжение питания ~220В, 1ExdllBT6, IP65, УХЛ1"

    Кол-во: 114

    "Позиция 14"

    "Светильник ВЭЛАН33-АК-СД.Л.40С1(220АС)-УХЛ1 ТУ3461-013-00213569-2009 взрывозащищённый со светодиодным источником света мощностью 40 Вт, с аккумулятором, с потолочным креплением, напряжение питания ~220В, 1ExdllBT6, IP65, УХЛ1"

    Кол-во: 108

    "Позиция 15"

    "Светильник ВЭЛАН32-СД.Л.70В(220DC)-УХЛ1 ТУ3461-013-00213569-2009 взрывозащищённый со светодиодной лампой мощностью 70Вт, напряжение питания 220В DC, с кабельным вводом для небронированного кабеля ВК-Л-ВЭЛ4-М25х1,5-Exd, 1ExdIICT6, IP66, УХЛ1. Крепление подвесное. Спец. заказ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Светильник ВЭЛАН32-СД.Л.70В(220AC)-УХЛ1 ТУ3461-013-00213569-2009 взрывозащищённый со светодиодной лампой мощностью 70Вт, напряжение питания 220В AC, с кабельным вводом для небронированного кабеля ВК-Л-ВЭЛ4-М25х1,5-Exd, 1ExdIICT6, IP66, УХЛ1. Крепление подвесное"

    Кол-во: 7

    "Позиция 17"

    "Светильник ВЭЛАН32-СД.Л.30Т1(220АС)-УХЛ1 ТУ3461-013-00213569-2009 взрывозащищённый со светодиодной лампой мощностью 30 Вт, напряжение питания 220В АС, с креплением на трубу, без отражателя, 1ExdllCT6, IP66, УХЛ1"

    Кол-во: 52

    "Позиция 18"

    "Розетка ВРН63-5В1 (380-415В АС) ТУ 3424-010-73671038-2005 взрывозащищённая настенной установки, 63А, 3P+N+PE, 2ExedllCT5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Розетка ВРН32-5В1 (380-415В АС) ТУ 3424-010-73671038-2005 взрывозащищённая настенной установки, 32А, 3P+N+PE, 2ExedllCT5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Пост ПВК-25 ХЛ1 ТУ16-89 ИМШБ.642254.017ТУ управления кнопочный взрывозащищённый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Пост ПВК-24 ХЛ1 ТУ16-89ИМШБ.642254.017ТУ управления кнопочный взрывозащищённый"

    Кол-во: 57

    "Позиция 22"

    "Пост ПВК-23 ХЛ1 ТУ16-89 ИМШБ.642254.017ТУ управления кнопочный взрывозащищённый с написью "Пуск" и "Стоп""

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "Пост ПВК-13 ХЛ1 ТУ16-89 ИМШБ.642254.017ТУ управления кнопочный взрывозащищённый с надписью "Пуск""

    Кол-во: 95

    "Позиция 24"

    "Переключатель 1ExGN25-91-N-(Закрыть/Открыть)-(ВК-Н-ВЭЛ1БМ-М25-Exe)х1(В)-ХЛ1. ТУ 3424-002-00213569-2007 на номинальный ток 25А по схеме 91 с маркировкой взрывозащиты 1ExdllCT6X с надписью "Закрыть/Открыть" с одним кабельным вводом ВК-Н-ВЭЛ1БМ-М25-Exe сверху, с климатическим исполнением ХЛ1"

    Кол-во: 47

    "Позиция 25"

    "Модуль МКВЗ-31,5 УХЛ1 ТУ3431-001-00213569-2005 коммутации взрывозащищённый с одним трёхполюсным автоматическим выключателем на ток 31,5А"

    Кол-во: 3

    "Позиция 26"

    "Модуль МКВЗ-16 УХЛ1 ТУ3431-001-00213569-2005 коммутации взрывозащищённый с одним трёхполюсным автоматическим выключателем на ток 16А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Модуль МКВ5-160-800 УХЛ1 ТУ3431-001-00213569-2005 коммутации взрывозащищённый с одним трёхполюсным автоматическим выключателем на ток 160А, ток уставки 800А 2ExedIICT5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Коробка КС48-28УХЛ2 ТУ 3434-001-00213569-2005 соединительная общепромышленная из стали серии КС"

    Кол-во: 5

    "Позиция 29"

    "Коробка КС36-26УХЛ2 ТУ 3434-001-00213569-2005 соединительная общепромышленная из стали серии КС"

    Кол-во: 5

    "Позиция 30"

    "Коробка КС24-24 УХЛ2 ТУ 3434-001-00213569-2005 соединительная общепромышленная из стали серии КС"

    Кол-во: 54

    "Позиция 31"

    "Коробка КП6П-24 (А,Б,В,Г)380 ХЛ1 ТУ16-685.032-86 (ИМБШ.685552.001) соединительная с повышенной надёжностью против взрыва, на номинальное напряжение 380В, на 6 пружинных зажимов с номинальным током23А, с 4 кабельными вводами типа ВК25 (Ду 25мм)с расположением А,Б,В,Г. климатического исполнения ХЛ1"

    Кол-во: 44

    "Позиция 32"

    "Коробка КП 24П-26 380 ХЛ1 ТУ16-685.032-86 (ИМШБ. 685552.001 ТУ) соединительная, с повышенной надежностью против взрыва, на номинальное напряжение 380 В, на 24 пружинных зажима с номинальным током 20А, с 6 кабельными вводами типа ВК25 (Ду 25мм) климатического исполнения ХЛ1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 33"

    "Коробка КП 12П-24(А,Б,Г,Д)380 ХЛ1 ТУ16-685.032-86 (ИМШБ. 685552.001 ТУ) соединительная, с повышенной надежностью против взрыва, на номинальное напряжение 380 В, на 12 пружинных зажимов с номинальным током 23А, с 4 кабельными вводами типа ВК25 (Ду 25мм) с расположением А,Б,Г,Д климатического исполнения ХЛ1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 34"

    "Коробка КП 12-24(A,B,C,D)380 ХЛ1 ТУ16-685.032-86 (ИМШБ. 685552.001 ТУ) соединительная, взрывобезопасная, на номинальное напряжение 380 В, частотой сети 50Гц, на 12 винтовых зажимов, с 4 кабельными вводами типа ВК25 (Ду 25мм) с расположением A,B,C,D климатического исполнения ХЛ1"

    Кол-во: 7

    "Позиция 35"

    "Коробка КЗПН-ВЭЛ-1.1-25/22-(Н-1БМ-М25)х4(А)-(Н-1БМ-М32)х2(С)-2ExellT5-В1,5 ПИНЮ.685564.001 ТУ зажимов взрывозащищённая из нержавеющей стали"

    Кол-во: 29

    "Позиция 36"

    "Коробка КЗПН-ВЭЛ-1.1-24/22-(Н-1БМ-М25)х2(В)-(Н-1БМ-М32)х1(D)-2ExellT5-В1,5 ПИНЮ.685564.001 ТУ зажимов взрывозащищённая из нержавеющей стали"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Коробка КЗПН-ВЭЛ-1.1-24/16-(ВК-Н-ВЭЛ 1БМ-М25-Exe)х5(В)-(ВК-Н-ВЭЛ 1БМ-М25-Exe)х1(D)-2ExellT5-В 1,5 ПИНЮ.685564.001 ТУ зажимов взрывозащищенная из нержавеющей стали"

    Кол-во: 54

    "Позиция 38"

    "Коробка КЗПН-ВЭЛ-1.1-24/16-(ВК-Н-ВЭЛ 1БМ-М25-Exe)х2(А)-(ВК-Н-ВЭЛ 1БМ-М25-Exe)х2(С)-(ВК-Н-ВЭЛ 1БМ-М32-Exe)х2(В)-2ExellT5-В 1,5 ПИНЮ.685564.001 ТУ зажимов взрывозащищенная из нержавеющей стали"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Коробка КЗПН-ВЭЛ-1.1-24/16-(ВК-Н-ВЭЛ 1БМ-М25-Exe)х2(А)-(ВК-Н-ВЭЛ 1БМ-М25-Exe)х2(С)-(ВК-Н-ВЭЛ 1БМ-М32-Exe)х1(В)-2ExellT5-В 1,5 ПИНЮ.685564.001 ТУ зажимов взрывозащищенная из нержавеющей стали"

    Кол-во: 31

    "Позиция 40"

    "Коробка КЗП 5.1-179/10-42х1(A)-42х1(B)-42х1(C)-42х1(D)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 41"

    "Коробка КЗП 5.1-179/10-42х1(A)-42х1(B)-12х1(C)-42х1(D)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 42"

    "Коробка КЗП 4.7-179/8-PE/3-53х1(A)-25х3(C)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 43"

    "Коробка КЗП 4.7-179/11-PE/4-66х2(A)-30х2(C)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 44"

    "Коробка КЗП 4.7-179/11-PE/4-66х2(A)-25х4(C)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Коробка КЗП 4.7-124/12-PE/4-42х1(A)-25х3(C)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ"

    Кол-во: 49

    "Позиция 46"

    "Коробка КЗП 4.6-124/10-(ВК42)х1(А)-(ВК25)х1(С)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Коробка КЗП 4.4-179/9-PE/2-53х1(A)-30х1(C)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 48"

    "Коробка КЗП 4.4-179/5-(ВК30)х1(А)-(ВК42)х1(В)-(ВК30)х1(С)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ взрывозащищенная"

    Кол-во: 3

    "Позиция 49"

    "Коробка КЗП 4.4-124/10-PE/6-40х1(A)-40х1(B)-40х1(C)-30х1(D)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 50"

    "Коробка КЗП 4.3-124/11-PE/3-42х1(A)-25х3(C)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ"

    Кол-во: 58

    "Позиция 51"

    "Коробка КЗП 4.2-57/20-PE/3-25х1(A)-25х3(C)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ"

    Кол-во: 39

    "Позиция 52"

    "Коробка КЗП 4.2-57/20-25х4(A)-25х4(C)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ"

    Кол-во: 52

    "Позиция 53"

    "Коробка КЗП 4.2-41/28-PE/5-30х2(A)-30х1(B)-30х2(C)-30х1(D)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Коробка КЗП 4.2-41/23-PE/5-25х2(A)-25х2(B)-25х2(C)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ"

    Кол-во: 9

    "Позиция 55"

    "Коробка КЗП 4.2-41/23-PE/5-25х2(A)-25х2(B)-25х2(C)-30х1(D)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ"

    Кол-во: 11

    "Позиция 56"

    "Коробка КЗП 4.2-41/20-PE/4-30х1(A)-30х1(B)-30х1(C)-30х1(D)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ"

    Кол-во: 41

    "Позиция 57"

    "Коробка КЗП 4.2-124/8-PE/2-42х1(A)-30х1(C)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ"

    Кол-во: 24

    "Позиция 58"

    "Коробка КЗП 4.2-124/10-PE/4-42х2(A)-30х2(C)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ"

    Кол-во: 39

    "Позиция 59"

    "Коробка КЗП 4.2-124/10-PE/4-42х2(A)-30х1(B)-25х4(C)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "Коробка КЗП 4.2-124/10-PE/4-42х2(A)-25х4(C)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ"

    Кол-во: 29

    "Позиция 61"

    "Коробка КЗП 3.2-57/8-PE/4-30х1(A)-25х1(B)-25х1(C)-25х1(D)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 62"

    "Коробка КЗП 3.2-57/8-PE/2-25х1(A)-25х1(C)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ"

    Кол-во: 38

    "Позиция 63"

    "Коробка КЗП 3.2-57/17-PE/3-30х1(A)-25х2(C)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ"

    Кол-во: 7

    "Позиция 64"

    "Коробка КЗП 3.2-41/12-PE/4-30х1(A)-30х1(B)-30х1(C)-30х1(D)-B1.5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 65"

    "Коробка КЗП 3.2-32/14-PE/4-30х1(A)-30х1(B)-30х1(C)-30х1(D)-B1.5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Коробка КЗП 3.2-25/32-PE/4-25х2(A)-25х1(B)-25х2(C)-25х1(D)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 67"

    "Коробка КЗП 3.2-25/32-25х2(A)-25х1(B)-25х2(C)-25х1(D)-B1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ"

    Кол-во: 29

    "Позиция 68"

    "Коробка КЗП 3.1-28/26-PE/5-12х1(A)-12х4(C)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ"

    Кол-во: 16

    "Позиция 69"

    "Коробка КЗП 3.1-28/26-25х1(A)-25х1(B)-25х1(C)-25х1(D)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Коробка КЗП 3.1-28/23-PE/3-25х1(A)-25х1(B)-25х1(C)-25х1(D)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ"

    Кол-во: 128

    "Позиция 71"

    "Коробка КЗП 3.1-25/32-25х1(A)-25х1(B)-25х1(C)-25х1(D)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 72"

    "Коробка КЗП 3.1-25/29-PE/3-25х1(A)-25х1(B)-25х1(C)-25х1(D)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ"

    Кол-во: 33

    "Позиция 73"

    "Коробка КЗВА-ВЭЛ-4-24/60-(Л-2БМ-М20)х9(A)-(Л-2БМ-М32)х1(C)-РВ Exdl/1ExdllBT6-B1,5 ПИНЮ.685564.001 ТУ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 74"

    "Коробка КЗВА-ВЭЛ-4-24/60-(Л-2БМ-М20)х6(A)-(Л-2БМ-М32)х1(C)-РВ Exdl/1ExdllBT6-B1,5 ПИНЮ.685564.001 ТУ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 75"

    "Коробка КЗВА-ВЭЛ-3-24/32-(Л-2БМ-М25)х6(А)-(Л-2БМ-М32)х2(С)-РВ Exdl/1ExdllBT6-B1.5 ПИНЮ.685564.001ТУ зажимов взрывозащищенная из алюминиевого сплава третьего типоразмера, с 32 зажимами на ток 24А, шестью кабельными вводами для бронированного кабеля ВК-Л-ВЭЛ2БМ-М25-Exd-В1,5, расположенными по стороне "А", двумя кабельными вводами для бронированного кабеля ВК-Л-ВЭЛ2БМ-М32-Exd-В1,5, расположенными по стороне "С", с маркировкой взрывозащиты РВ Exdl/1ExdllВТ6, климатического исполнения и категории размещения В1,5"

    Кол-во: 30

    "Позиция 76"

    "Пост ПВК-13 ХЛ1 ТУ16-89 ИМШБ.642254.017 управления кнопочный взрывозащищённый с надписью "Опробование""

    Кол-во: 65

    "Позиция 77"

    "Коробка КС12-22УХЛ2 ТУ 3434-001-00213569-2005 соединительная общепромышленная из стали серии КС"

    Кол-во: 10

    "Позиция 78"

    "Коробка КС12-20УХЛ2 ТУ 3434-001-00213569-2005 соединительная общепромышленная из стали серии КС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Коробка КЗП 5-179/8-PE/2-53х1(A)-53х1(B)-53х1(C)-53х1(D)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 80"

    "Коробка КЗП 5-179/10-53х2(A)-53х2(C)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Коробка КЗП 5-124/30-PE/6-30х2(A)-42х1(B)-30х2(C)-30х1(D)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Коробка КЗП 4.3-124/10-PE/2-30х2(A)-30х1(B)-30х2(C)-30х1(D)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 83"

    "Коробка КЗП 4.2-71/18-PE/5-30х2(A)-30х1(B)-30х2(C)-30х1(D)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ"

    Кол-во: 15

    "Позиция 84"

    "Коробка КЗП 4.2-71/14-PE/4-30х1(A)-25х3(C)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ"

    Кол-во: 58

    "Позиция 85"

    "Коробка КЗП 4.2-71/10-PE/2-30х1(A)-30х1(C)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Коробка КЗП 4.2-57/20-PE/4-30х2(A)-30х2(C)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Коробка КЗП 4.2-57/20-PE/4-30х2(A)-25х4(C)-В1,5 2ExellT5 ПИНЮ.685564.001 ТУ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 88"

    "Коробка КЗВА-ВЭЛ-4-24/60-(Л-2БМ-М20)х4(A)-(Л-2БМ-М32)х1(C)-РВ Exdl/1ExdllBT6-B1,5 ПИНЮ.685564.001 ТУ"

    Кол-во: 2

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