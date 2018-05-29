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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31806516660
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка бумажной продукции и канцтоваров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2018 16:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
111024, Российская Федерация, Москва, Авиамоторная, 55
Почтовый адрес
111024, Российская Федерация, Москва, Авиамоторная, 55
Контактный телефон
+7 495 673-50-53
Факс
+7 495 673-19-02
Адрес электронной почты
okp@mzema.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гулевич Владимир Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка бумажной продукции и канцтоваров
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.05.2018 13:00 GMT +329.05.2018 13:0029.05.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806516660Дата и время окончания срока приема заявок Закупка бумажной продукции и канцтоваровМосква
Дата и время вскрытия заявок
29.05.2018 13:0029.05.2018 13:0029.05.2018 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806516660Дата и время вскрытия заявок Закупка бумажной продукции и канцтоваровМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка бумажной продукции и канцтоваров
Начальная цена
159 498,51
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 594,98 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, ул. Авиамоторная д.55Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО МЗЭМА
Все закупки и тендеры АО МЗЭМА
Адрес местонахождения
111024, Российская Федерация, Москва, Авиамоторная, 55
47.62.20.000
47.62.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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