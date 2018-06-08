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Номер извещения
ГП817725
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оптический детектор дыма
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2018 16:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Контактный телефон
+7 495 228-98-58
Факс
+7 495 228-98-49
Адрес электронной почты
Anton.Logvinov@yamalspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Логвинов Антон Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оптического детектора дыма
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2018 10:00 GMT +308.06.2018 10:0008.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817725Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оптического детектора дымаМосква
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2018 10:0008.06.2018 10:0008.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817725Дата и время вскрытия заявок Поставка оптического детектора дымаМосква
Подведение итогов не позднее
15.06.2018 13:0015.06.2018 13:0015.06.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817725Подведение итогов не позднее Поставка оптического детектора дымаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оптического детектора дыма
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно приложенному файлу
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
МоскваРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
33.20.53.119
Документация лота
Кол-во: 1
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