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    Главная / Торги / Оптический детектор дыма

    Оптический детектор дыма

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.06.2018 10:0008.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817725Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оптического детектора дымаМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817725

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оптический детектор дыма

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.05.2018 16:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Шаблон договора

    Заявка

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-58

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    Anton.Logvinov@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Логвинов Антон Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оптического детектора дыма

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.06.2018 10:00 GMT +308.06.2018 10:0008.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817725Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оптического детектора дымаМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    08.06.2018 10:0008.06.2018 10:0008.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817725Дата и время вскрытия заявок Поставка оптического детектора дымаМосква

    Подведение итогов не позднее

    15.06.2018 13:0015.06.2018 13:0015.06.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817725Подведение итогов не позднее Поставка оптического детектора дымаМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.06.201815.06.2018 13:0015.06.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817725Подведение итогов не позднее Поставка оптического детектора дымаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оптического детектора дыма

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно приложенному файлу

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    МоскваРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка 60 дней с момента поставки ТМЦ на базис
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    33.20.53.119

    Газоанализаторы прочие или дымоанализаторы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Шаблон договора

    23.05.2018

    Заявка

    23.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Optical smoke detector with flashing led series 75 I.S, SC2100-210RUS, APOLLO."

    Кол-во: 1

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